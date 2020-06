La coupe Vanier 2020 est annulée

U Sports a annulé ses six championnats nationaux, dont la coupe Vanier 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le championnat du football universitaire canadien devait être présenté le 28 novembre dans une ville qui n’était pas encore connue.

Les Dinos de l’Université de Calgary sont les champions en titre après avoir vaincu les Carabins de l’Université de Montréal 27-13 l’année dernière.

Le Réseau du sport étudiant du Québec analyse toujours la situation et n’a toujours pas pris sa décision quant à l’annulation de toutes ses activités pour la session d’automne.

Les conférences Atlantique et de l’Ontario ont pour leur part annoncé l’annulation de leur saison interunivertaire pour le reste de 2020.

La conférence Canada Ouest n’ira pas de l’avant avec les sports d’équipe pour le reste de l’année, et elle se prononcera pour le golf, le cross-country et la natation le 17 juillet.

Cette décision découle de l’incertitude qui persiste quant à la santé et la sécurité des étudiants-athlètes, des restrictions sur les déplacements et de la santé publique qui touchent des régions du pays et des modèles d’offre de divers programmes d’études sur les campus des 56 universités membres de U Sports.

En plus du football, les autres championnats touchés sont ceux du soccer masculin et féminin, du hockey sur gazon féminin, du cross-country masculin et féminin.

« U Sports a travaillé fort avec les quatre conférences, nos 56 établissements membres et des experts médicaux afin d’examiner la faisabilité de présenter nos championnats nationaux d’automne cette saison, a mentionné Lisette Johnson-Stapley, chef du Sport de l’organisme dans un communiqué. Tenant compte des réalités académiques du sport universitaire, nous en sommes arrivés à la conclusion que nous devions prendre cette décision difficile. »

Les athlètes dont les championnats nationaux sont annulés ne perdront pas leur année d’admissibilité et leurs bourses d’études.