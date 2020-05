Un tournoi à 24 équipes pour relancer la LNH

La LNH disputera un tournoi à 24 équipes si les autorités permettent la reprise des activités, a annoncé le commissaire Gary Bettman lors du dévoilement du plan de relance, mardi.

Les quatre meilleures équipes de chaque association disputeront un tournoi rotation pour déterminer leur classement. Les huit autres équipes qualifiées dans chaque association joueront une série au meilleur de cinq matchs pour compléter le portrait des 16 équipes qui joueront ensuite les séries éliminatoires.

Bettman a toutefois insisté pour dire que la reprise des activités est sujette à l’accord des autorités gouvernementales et de la santé publique. Il a aussi indiqué que l’ouverture de camps d’entraînement n’aura pas lieu avant le 1er juillet.

La présentation des matchs se ferait dans deux villes choisies parmi Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, Pittsburgh, Toronto et Vancouver. Une ville sera choisie pour l’Association de l’Est et une pour l’Association de l’Ouest.

Les équipes pourront envoyer un maximum de 50 employés dans les villes choisies.

« Notre priorité demeure la sécurité des joueurs, des entraîneurs, du personnel de soutien et dans les arénas, a dit Bettman. Nous n’allons pas annoncer de dates, de sites de compétition ou recommencer à jouer tant qu’il ne sera pas approprié et prudent de le faire et que nous n’aurons pas reçu l’accord des autorités. »

Les activités de la LNH sont suspendues depuis le 12 mars, alors qu’il restait 189 matchs réguliers à disputer.

La coupe Stanley a été remise à une équipe chaque année depuis 1893, sauf en 1919, en raison d’une épidémie de grippe espagnole, et en 2005, en raison d’un lock-out ayant mené à l’annulation de l’ensemble de la saison.

La LNH espère lancer la phase 2 de son projet de relance en juin. Les joueurs pourront alors accéder aux centres d’entraînement sur une base volontaire et participer à des entraînements en groupe d’un maximum de six joueurs. La phase 3 concerne la présentation des camps et la phase 4, le début du tournoi.

Selon le plan de tournoi à 24 équipes, les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay et les Flyers de Philadelphie joueront pour le premier rang dans l’Est. Les Blues de St. Louis, l’Avalanche du Colorado, les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas feront de même dans l’Ouest. Ils disputeront trois matchs chacun avec les règles de saison régulière.

Dans les séries de qualification dans l’Association de l’Est, les Penguins de Pittsburgh joueraient contre le Canadien de Montréal, les Hurricanes de la Caroline face aux Rangers de New York, les Islanders de New York face aux Panthers de la Floride et les Maple Leafs de Toronto face aux Blue Jackets de Columbus. Du côté de l’Ouest, les Oilers d’Edmonton joueraient contre les Blackhawks de Chicago, les Predators de Nashville face aux Coyotes de l’Arizona, les Canucks de Vancouver face au Wild du Minnesota et les Flames de Calgary face aux Jets de Winnipeg.

Le classement a été déterminé selon le pourcentage de points en date du 12 mars.

Les sept équipes exclues seraient donc les Sabres de Buffalo, les Devils du New Jersey, les Ducks d’Anaheim, les Kings de Los Angeles, les Sharks de San Jose, les Sénateurs d’Ottawa et les Red Wings de Detroit.

Certaines questions demeurent concernant le format du reste des séries. Les quarts de finale et demi-finales d’association pourraient être joués au meilleur de cinq ou sept matchs. Les finales d’association et la finale de la coupe Stanley seront jouées au meilleur de sept matchs. La manière de déterminer les confrontations lors des séries d’association n’a pas encore été choisie.

Deux loteries ?

Bettman a aussi dévoilé les plans concernant la loterie pour déterminer les équipes qui obtiendront les trois premiers choix au prochain repêchage. Les sept équipes exclues et les huit équipes éliminées lors de la ronde de qualification auront des chances de gagner l’un de ces trois choix selon les pourcentages déjà prévus pour les rangs 1 à 15.

Une première loterie aura lieu le 26 juin. Si les trois choix gagnants sont parmi les sept équipes exclues du tournoi, il n’y aura pas de deuxième tirage. Si jamais l’un des choix va à une équipe entre les rangs 8 à 15, un deuxième tirage aura lieu après la ronde de qualification. Chacune des huit équipes éliminées aura 12,5 % des chances d’hériter de ce choix.