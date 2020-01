Jonathan Drouin n’affrontera pas les Sabres de Buffalo

Jonathan Drouin ratera un 33e match d’affilée, l’attaquant du Canadien de Montréal se remet toujours d’une opération au poignet gauche.

Drouin ne sera pas du duel entre le Tricolore et les Sabres jeudi à Buffalo.

Pour leur part, Brendan Gallagher, Max Domi et Artturi Lehkonen seront du voyage, mais représentent des cas incertains.

Gallagher a subi une commotion cérébrale le 31 décembre, puis a joué le 9 janvier avant de retourner sur la touche à cause de maux de tête.

« Les chances sont bonnes pour Gallagher. Encore là, il n’a pas reçu le feu vert des médecins pour jouer, mais ça s’annonce bien », a noté l’entraîneur-chef Claude Julien.

Domi et Lehkonen ont raté les entraînements du Canadien, mardi et mercredi, en raison d’un virus. Julien a dit qu’une décision sera probablement prise tout juste avant le match face aux Sabres.

Le Canadien aura besoin de toute l’aide possible afin de revenir dans la course aux séries. Avant les matchs de mercredi, le Tricolore occupait le 12e rang de l’Association de l’Est, à 10 points d’une place en séries éliminatoires.

Même s’il ratera le rendez-vous face aux Sabres, Drouin est près d’un retour au jeu, lui qui a participé aux deux derniers entraînements avec ses coéquipiers. Le Canadien a compilé une fiche de 11-17-4 en l’absence de Drouin et de Paul Byron, qui s’est blessé à un genou lors du même match, le 15 novembre.

« Je ne veux pas spéculer ou voir les choses de cette manière », a dit Tomas Tatar, quand il a été questionné à savoir s’il se demandait parfois ce que l’équipe aurait pu accomplir si elle n’avait pas été aussi minée par les blessures au cours des derniers mois.

« Nous jouons avec les joueurs disponibles et nous tentons d’avoir autant de succès que possible », a-t-il ajouté.

Le retour probable de Gallagher face aux Sabres signifie qu’Ilya Kovalchuk devrait lui céder sa place à la droite de Tatar et de Phillip Danault. Kovalchuk s’est entraîné à la gauche de Nick Suzuki et de Joel Armia. Les trios pourraient être différents face aux Sabres, car Domi et Lehkonen pourraient venir mêler les cartes.

Byron en solitaire

Par ailleurs, Byron a patiné en solitaire après ses coéquipiers mercredi. Il portait son équipement complet, après avoir patiné en survêtement d’entraînement ces derniers jours.

Face aux Sabres, le Canadien voudra racheter sa contre-performance de lundi, quand il a perdu 4-2 face aux Capitals de Washington au retour de sa semaine de congé.

Le Tricolore avait alors gaspillé une avance d’un but, et Julien avait critiqué l’exécution défaillante de sa troupe, particulièrement lors du deuxième vingt. L’entraîneur-chef avait aussi perdu patience quand il avait été questionné pour essayer de comprendre comment une équipe, à son 51e match de la saison, pouvait être si peu à point dans son jeu, se contentant de parler d’un manque de concentration.

Suzuki a finalement fourni quelques explications, mercredi, au sujet des défaillances de l’équipe en matière de concentration. « L’aspect psychologique est important au hockey, a-t-il mentionné. Je crois que si vous baissez la garde le moindrement dans cette ligue, l’adversaire va en profiter. C’est quelque chose que j’ai dû apprendre à la dure. Vous devez être prêts à tout donner lors de chaque présence sur la patinoire. »

Le reste de la semaine sera particulièrement important pour le Canadien, qui affrontera trois équipes qu’il tente de rattraper au classement. Après le duel à Buffalo, le Tricolore accueillera les Panthers de la Floride samedi et les Blue Jackets de Columbus dimanche, lors des traditionnels matchs en après-midi du week-end du Super Bowl. « Nous n’avons pas le choix. Il faut démontrer notre identité comme équipe et être prêts à faire face au défi », a résumé Julien.