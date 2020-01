Leylah Annie Fernandez se qualifie pour les Internationaux d’Australie

La Lavalloise Leylah Annie Fernandez a battu l’Américaine Danielle Lao 7-5 et 7-5 en ronde ultime des qualifications, samedi, méritant ainsi une place au tableau principal des Internationaux d’Australie.

Classée 213e, Fernandez a eu l’avantage 6-4 pour les bris face à Lao, 198e.

« Mon jeu n’était pas à point aujourd’hui, a d’abord évoqué Fernandez en entretien avec Tennis Canada. Mais je suis satisfaite d’avoir été très solide aux moments cruciaux, et j’ai obtenu la victoire. »

Ce sera pour Fernandez une première présence au tableau principal d’un tournoi majeur en carrière.

« C’est spécial, a-t-elle reconnu. Pendant la saison morte, je m’étais fixé comme objectif de me qualifier pour le tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem, et je suis heureuse d’avoir atteint l’un de mes objectifs pour cette année. J’espère poursuivre dans cette direction, et peut-être même percer le top-100 mondial. »

Chez les juniors, elle a pris part à deux finales de tournois majeurs l’an dernier : elle a perdu en Australie, avant de triompher à Roland-Garros.

L’athlète de 17 ans sera la seule représentante du Canada en simple féminin.

Bianca Andreescu de Mississauga, championne en titre à New York, doit rater le tournoi en raison d’une blessure au genou.

Fernandez compte toutefois plusieurs compatriotes au tableau masculin.

Denis Shapovalov est la 13e tête de série, Félix Auger-Aliassime, la 20e, et Milos Raonic, la 32e. Il y a aussi Vasek Pospisil, 146e au monde.