Tête d’affiche du Canada en simple, Shapovalov est prêt pour Melbourne

Parfois, une défaite difficile sur le court peut être ressentie comme une victoire à bien des égards. Pour le Canadien Denis Shapovalov, pousser Novak Djokovic à la limite à la Coupe de l’ATP a des airs d’un obstacle de taille qui a été franchi.

C’est une des raisons pour lesquelles l’Ontarien de 20 ans se sent confiant, à l’approche des Internationaux d’Australie. « Honnêtement, ç’a été un match énorme pour moi, a confié Shapovalov, vendredi. Je pense qu’au niveau mental, c’est la première fois où j’ai eu l’impression de pouvoir le contrarier en trouvant un moyen de le battre. »

À une manche partout la semaine dernière, Shapovalov a obtenu un bris dans la troisième manche, et a empêché Djokovic de clore le match. Le Serbe, classé deuxième au monde, a toutefois remporté le bris d’égalité 7-4, prélude au triomphe de son pays en finale, contre l’Espagne.

« Même si je n’ai pas gagné, j’ai pu le déranger et je me sentais en contrôle, a dit Shapovalov, dont la fiche contre Djokovic est de 0-5. J’ai eu bien des occasions de m’approcher de la victoire. C’est rassurant à propos de mon jeu. Évidemment, je dois continuer à travailler pour maintenir mon niveau et continuer d’avancer. « Cela dit, c’est sûr que je suis très content du niveau où je suis en ce début de saison. »

Contingent canadien

Shapovalov, 13e tête de série à Melbourne, est accompagné au tableau principal par le Québécois Félix Auger-Aliassime, 20e tête d’affiche, l’Ontarien Milos Raonic, 32e, et le Britanno-Colombien Vasek Pospisil, 146e.

La Lavalloise de 17 ans Leylah Annie Fernandez devait battre l’Américaine Danielle Lao en qualifications, vendredi soir, pour atteindre le tableau principal chez les dames.

Bianca Andreescu, de Mississauga, championne en titre à New York, a déclaré forfait pour le tournoi en raison d’une blessure au genou.

Shapovalov et Auger-Aliassime font partie d’un groupe élite de joueurs de moins de 23 ans figurant au top 25 de l’ATP. La liste comprend Karen Khachanov, Andrey Rublev et Alex De Minaur, ainsi que les membres suivants du top 10 : Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Matteo Berrettini.

La prochaine génération a certainement commencé à faire du bruit. Reste à savoir si quelqu’un parviendra à déjouer la domination du Big Three composé de Rafael Nadal, de Djokovic et de Roger Federer.

Ils ont fait la loi en Grand Chelem ces dernières années. Stan Wawrinka, à Flushing Meadows, il y a quatre ans, est le dernier joueur hors de ce trio à avoir gagné un tournoi de prestige. Parmi les 40 tournois majeurs disputés depuis 10 ans, le Big Three a remporté tous les titres sauf 7. Est-ce que ça pourrait finalement changer cette année ?

« Je crois que ces dernières années, il y avait quand même une bonne marge, vu la qualité de leur jeu et leur expérience. Ils avaient une bonne coche de plus. Je pense quand même que ça va être différent en 2020, a dit Shapovalov. Moi et Daniil avons réalisé de très gros matchs contre Novak. Et [David] Goffin a battu Rafa à la Coupe ATP.»

« Je pense qu’il y aura plusieurs surprises cette année, a poursuivi le jeune Canadien. J’estime vraiment que la différence n’est pas si grande. »

Shapovalov entamera l’événement contre le Hongrois Marton Fucsovics, 66e au monde.

À son premier match, Auger-Aliassime va se mesurer à un joueur issu des qualifications. Pospisil, lui, devra composer avec le vétéran croate Ivo Karlovic.