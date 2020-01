Sébastien Toutant remporte l’épreuve de slopestyle en surf des neiges à Laax

Sébastien Toutant a remporté l’épreuve de slopestyle à la Coupe du monde de surf des neiges de Laax, vendredi.

Toutant, de L’Assomption, a récolté 87,25 points lors de sa deuxième tentative pour s’adjuger la médaille d’or. Il a devancé en super-finale les Américains Redmond Gerard (85,45) et Justus Henkes (82,33).

« WOW ! J’ai été victime d’une violente chute à l’entraînement aujourd’hui et j’ignorais si j’allais être en mesure de participer à la finale… Merci à l’équipe canadienne pour l’aide et le soutien », a écrit Toutant sur Twitter quelques heures après sa victoire, avec une photo le montrant sur la première marche du podium.

WOW! ? I took a huge crash today in practice and didn’t know if i was gonna ride the final... Thanks to the Canadian team for their help and support! I’m glad i was able to shred with all the boys in Final! Congrats @redgerard and Judd ?? #nevergiveup pic.twitter.com/pEentJyNIk