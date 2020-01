Les Astros congédient Hinch et Luhnow après les sanctions imposées par la MLB

Les Astros de Houston ont congédié le gérant A.J. Hinch et le directeur général Jeff Luhnow à la suite de leurs suspensions dans la foulée du scandale du vol des signaux.

Dans le plus important scandale sportif aux États-Unis depuis le « Spygate » des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, le commissaire, Rob Manfred, a annoncé lundi les sanctions, en plus de laisser entendre que l’actuel gérant des Red Sox de Boston, Alex Cora, principal adjoint de Hinch chez les Astros en 2017, sera sanctionné plus tard. Manfred a affirmé que Cora est celui qui a mis en place le système de vols de signaux utilisé par les Astros.

Les Red Sox font par ailleurs l’objet d’une enquête pour des vols de signaux sous la direction de Cora en 2018, sa première saison à la tête des Red Sox, couronnée par un titre de la Série mondiale.

En plus des suspensions imposées à Hinch et Luhnow, la MLB a imposé une amende de 5 millions $US — la plus importante selon les règles du circuit — aux Astros, qui doivent faire l’impasse sur leurs choix de premier et deuxième tours en 2020 et 2021.

L’enquête a permis de confirmer que les Astros utilisaient une caméra en circuit fermé localisée au champ centre, qui relayait les signaux du receveur à un écran placé à proximité de l’abri des Astros. Des joueurs frappaient ensuite sur une poubelle pour faire savoir au frappeur à quel type de lancer il allait faire face. Les joueurs des Astros prétendaient que de savoir quels lancers leur étaient destinés quelques secondes d’avance ne pouvait les aider. Les Astros ont d’ailleurs récolté moins de victoires à domicile au cours de ces deux campagnes : 94 au Minute Maid Park contre 110 à l’étranger.

« Bien qu’il soit impossible de déterminer si ce stratagème a eu un effet sur les résultats, la perception est qu’il ait suffisamment entaché le sport », a écrit Manfred.

Cette décision est la plus importante qu’ait eu à prendre Manfred depuis son accession en poste, il y a cinq ans. Il l’a justifiée en indiquant que Hinch n’a pas été en mesure de mettre fin à cette pratique, tandis que Luhnow était responsable de la conduite des joueurs, même s’il a prétendu ne pas être au courant. Manfred a ajouté que le propriétaire, Jim Crane, ne savait rien de cette stratégie.

Une heure après que la MLB a rendu publiques les sanctions, Crane a commencé sa conférence de presse en informant que les deux hommes de baseball avaient été remerciés.

« Nous devons être irréprochables à partir de maintenant », a-t-il dit.

Les Astros ont été la meilleure équipe des Majeures au cours de ces deux saisons, compilant une fiche de 204-120, remportant sa première Série mondiale. Hinch, 45 ans, est un ancien receveur diplômé de Stanford. Il est le gérant des Astros qui a connu le plus de succès, l’équipe remportant deux des trois derniers championnats de l’Américaine.

Luhnow, qui est âgé de 53 ans, est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Northwestern. Il a instauré une culture d’entreprise basée sur l’analyse de données et statistiques, mais également une ambiance toxique, son règne de huit ans étant marqué d’un fort taux de roulement chez ses employés.

Manfred a indiqué que Hinch était au courant du stratagème, mais n’avait pas averti son patron.

« En tant que responsable des joueurs et du personnel d’entraîneurs, il n’y a pas d’excuse pour expliquer l’inaction de Hinch », a dit Manfred.

Le directeur général a assuré les autorités du Baseball majeur qu’il n’était pas au courant, mais Manfred l’a tenu responsable des agissements des opérations baseball.

« Bien que Luhnow nie avoir été au courant […], des preuves indiquent que Luhnow était en partie au courant de ce qui se tramait. »

L’actuel gérant des Mets de New York, Carlos Beltran, alors un joueur avec les Astros, faisait partie des gens impliqués. Manfred a toutefois indiqué qu’aucun joueur ne sera sanctionné parce qu’il a décidé en septembre 2017 qu’il allait tenir les gérants et directeurs généraux responsables.

Les Mets et Beltran n’ont pas voulu commenter.

L’enquête du Baseball majeur a été lancée à la suite des propos rapportés par l’ex-lanceur des Astros Mike Fiers, maintenant avec les Athletics d’Oakland, dans The Athletic, le 12 novembre. Le département des enquêtes de la MLB a interviewé 27 témoins, dont 23 joueurs actuels et des éditions passées des Astros, en plus de consulter des dizaines de milliers de courriels, de communications Slack, de messages texte, de vidéos et de photos.

L’ancien directeur général adjoint Brandon Taubman a aussi été suspendu jusqu’à la conclusion de la prochaine Série mondiale pour sa conduite pendant la série de championnat de l’Américaine en 2019, quand il tenu des propos déplacés à l’endroit d’une journaliste du Sports Illustrated.

Taubman pourra demander d’être réintégré au baseball après la Série mondiale. Une prochaine contravention aux règles entraînera une suspension à vie.

La réponse du baseball à cet épisode a été beaucoup plus virulente que celle de la NFL dans une situation similaire. En 2007, l’entraîneur Bill Belichick avait écopé d’une amende de 500 000 $ et les Patriots 250 000 $ pour avoir utilisé une caméra pour capter les signaux d’une équipe rivale. Les Patriots avaient aussi été privés d’un choix de premier tour. Huit ans plus tard, ils avaient été mis à l’amende pour 1 million de dollars pour avoir utilisé des ballons légèrement dégonflés pendant le match de championnat de l’Américaine, en plus de perdre un autre choix de premier tour et de voir leur quart-arrière Tom Brady suspendu pour quatre rencontres.