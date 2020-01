Danny Maciocia devient le nouveau directeur général des Alouettes

Les nouveaux propriétaires des Alouettes de Montréal avaient promis de procéder rapidement pour combler les postes vacants de président et de directeur général de l’équipe. Ils ont tenu parole.

Une semaine après l’annonce de l’achat du club, Gary Stern, l’un des deux nouveaux propriétaires, a confirmé que Danny Maciocia devient le nouveau directeur général de la formation et que Mario Cecchini agit comme président.

Pour Maciocia, âgé de 52 ans, il s’agit d’un retour aux sources, lui qui a fait partie du personnel d’instructeurs des Alouettes de 1996 à 2001. Il occupait le poste d’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal depuis 2011, une formation qu’il a guidée à la conquête de la Coupe Vanier en 2014. Il a participé à deux autres matchs du championnat universitaire canadien, dont en novembre dernier quand son équipe s’est inclinée face aux Dinos de Calgary.

« Aujourd’hui, je réalise enfin un rêve que je caresse depuis longtemps en étant nommé directeur général de l’équipe de football professionnel de ma ville natale, a confié Maciocia. Il y a longtemps que je voulais revenir avec les Alouettes afin d’aider cette organisation à retrouver ses lettres noblesses et me voilà en excellente position pour le faire. »

Il dispose d’une expérience comme directeur général dans la Ligue canadienne, ayant occupé ce rôle de 2008 à 2010 avec les Eskimos d’Edmonton. Il a compilé une fiche de 20-21 avant d’être congédié après cinq matchs en 2010. Il avait précédemment remporté la Coupe Grey comme entraîneur-chef de l’équipe, en 2005.

Cecchini, lui, jouit d’une grande expérience dans le monde des médias au Québec. Il a notamment été président de Corus Média et de RNC Média.

« Je suis un passionné de football et des Alouettes et je suis ravi d’entreprendre ce nouveau défi qui s’annonce des plus excitants, a mentionné. Cecchini. Mon premier message est pour nos partisans : soyez assurés que tous les efforts seront déployés afin d’offrir un produit excitant sur le terrain.

« Nous avons tous trois le même objectif, et je sais qu’il en va de même pour Coach Jones, soit de faire de cette organisation une force de la LCF à nouveau. Nous savons tous ce que ça prend pour continuer de construire sur les fondations établies en 2019, et nous allons nous dépasser afin de livrer la marchandise. »

Cecchini remplace Patrick Boivin, qui a été congédié le 3 janvier. Les Alouettes n’avaient plus de directeur général depuis le congédiement de Kavis Reed, en juillet dernier.

L’entraîneur-chef Khari Jones et le directeur des opérations football, Éric Deslauriers, se partageaient les tâches qui reviennent normalement au directeur général depuis quelques semaines. Jones, Deslauriers et Joe Mack, qui était l’assistant de Reed, ont pris les décisions au niveau du personnel des joueurs jusqu’à la fin de la saison à la suite du départ de Reed.