Novak Djokovic bat Rafael Nadal, la Serbie remporte la Coupe ATP

L’homme fort de ce début de saison, c’est lui : Novak Djokovic a offert la victoire de la première édition de la Coupe ATP à la Serbie, en dominant l’Espagnol Rafael Nadal puis la paire Carreno-Busta / Lopez dimanche à Sydney.

À quelques jours de l’Open d’Australie, il apparaît comme le grand favori à sa succession au premier Grand Chelem de l’année, qu’il a déjà gagné 7 fois.

Le numéro deux mondial termine la coupe ATP avec huit victoires en autant de matchs — six simples et deux doubles — après avoir dominé notamment le Canadien Denis Shapovalov ou le Russe Daniil Medvedev avant la finale.

Mais l’homme aux 16 Grands Chelem a livré sa plus grande performance lors de la finale contre Rafael Nadal, alors que la Serbie était en danger après la défaite dans le match des numéro 2, remporté par l’Espagnol Roberto Bautista face à Dusan Lajovic (7-5, 6-1). Une défaite contre le numéro 1 mondial et le titre revenait à l’Espagne, six semaines après leur victoire en Coupe Davis devant leur public à Madrid.

« Je me souviendrai de cette victoire toute ma vie. C’est l’un des plus beaux moments de ma carrière », a assuré Djokovic, ému aux larmes, au moment de la remise des trophées.

Djokovic a réalisé une démonstration, notamment dans le premier set gagné 6-2, pour battre le Marjorquin trop faible dans les secondes balles.

Le Serbe assoit ainsi sa supériorité sur Nadal : il a gagné 10 de leurs 13 dernières confrontations. Sa dernière défaite contre Nadal, sur une autre surface que la terre battue, remonte à la finale de l’US Open 2013.

Avec son parcours parfait, il va combler un peu son retard sur l’Espagnol au classement mondial. La coupe ATP rapporte jusqu’à 750 points, en plus d’une dotation de 20 millions de dollars.

Nadal fatigué

La compétition a par ailleurs montré que Nadal n’était plus invincible avec l’Espagne, avec deux défaites, dont celle contre le Belge David Goffin, après 32 succès consécutifs avec la Roja.

Se disant fatigué par l’enchaînement des matchs depuis le début de la compétition, Rafael Nadal a renoncé à disputer le double décisif.

« Mon niveau d’énergie est un peu plus bas que d’habitude […] Nous croyons en notre équipe, c’est la raison pour laquelle nous avons connu des succès dans le passé », a-t-il justifié en conférence de presse.

Le duo Pablo Carrena-Busta / Feliciano Lopez avait idéalement entamé le match décisif, prenant d’entrée le service de Novak Djokovic. Mais ce n’était qu’un retard à l’allumage, et la paire que le Djoker composait avec Viktor Troicki a renversé la situation en alignant 7 jeux d’affilée, pour s’imposer 6-3, 6-4.

Coupe ATP

Si l’engouement autour de la compétition était présent dans les gradins comme chez les joueurs, pas sûr que la Coupe ATP, une nouvelle compétition qui a réuni 24 équipes nationales, ait pour autant définitivement gagné sa place dans un calendrier déjà bien chargé. Roger Federer (raisons familiales), Andy Murray et Kei Nishikori (blessés) n’étaient d’ailleurs pas au rendez-vous.

« C’est une superbe compétition mais, en même temps, je ne peux pas m’empêcher de penser que [jouer] deux Coupes du monde en un mois n’est pas tenable », a déclaré Nadal, en référence à la Coupe Davis, au format semblable et disputé six semaines plus tôt.

Le Serbe Novak Djokovic, qui préside le conseil des joueurs ATP, n’avait pas dit autre chose, plus tôt dans le mois. « Nous devons avoir une grande Coupe du monde, quel que soit le nom qu’on lui donne. »

La Coupe ATP est organisée par le circuit masculin, l’ATP, alors que la Coupe Davis est gérée par la Fédération internationale de tennis (IFT). « Nous devons trouver un moyen de régler ça et trouver un accord entre l’IFT et l’ATP » a réaffirmé le Marjorquin.