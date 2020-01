Serena Williams remporte son premier tournoi depuis 2017

Sevrée de titre pendant près de trois ans, Serena Williams a mis fin à la disette dimanche à Auckland. L’ancienne numéro 1 mondiale a remporté la finale du tournoi d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, s’adjugeant ainsi son premier trophée depuis l’Open d’Australie 2017.

L’Américaine de 38 ans a annoncé qu’elle allait reverser ses gains, soit un chèque d’un montant de 56 000 dollars aux victimes des incendies dans l’est de l’Australie. Ces feux de forêt ont déjà ravagé plus de 8 millions d’hectares, provoqué la mort d’au moins 26 personnes, détruit plus de 2000 habitations et tué un milliard d’animaux.

« Je joue en Australie depuis plus de 20 ans et c’est vraiment dur pour moi de regarder les infos et de voir ce qui s’y passe, tous ces incendies… ces animaux [morts] et tous ces gens qui ont perdu leur logement », a expliqué Serena Williams.

Avec cette victoire face à sa compatriote Jessica Pegula, 82e mondiale, en deux manches (6-3, 6-4), la cadette des soeurs Williams a décroché le 73e titre de sa carrière, le premier en tant que mère, elle qui avait donné naissance à une fille prénommée Olympia en septembre 2017.

Depuis son retour à la compétition post-maternité, en mars 2018 à Indian Wells, elle avait disputé cinq finales, dont quatre en Grand Chelem, mais les avait toutes perdues. Elle avait ainsi chuté sur la dernière marche à Wimbledon et à l’US Open en 2018, de nouveau à Wimbledon et à l’US Open l’an passé ainsi qu’à Toronto.

« Cela faisait longtemps. Je pense que vous pouvez lire le soulagement sur mon visage », a souligné après la rencontre la championne US qui a en revanche perdu la finale du double aux côtés d’une ex-numéro 1 mondiale dont elle est proche, la Danoise Caroline Wozniacki.

Le tournoi d’Auckland n’a rien à voir en matière de prestige, avec toutes ces épreuves où l’ancienne reine de la WTA avait échoué ces deux dernières années.

Record à battre

Il s’agissait surtout pour l’Américaine de soigner sa préparation en vue de l’Open d’Australie programmé du 20 janvier au 2 février à Melbourne où elle tentera une fois encore d’égaler le record de titres en Grand Chelem. Un seul trophée majeur la sépare de l’Australienne Margaret Court, qui en détient 24.

À Melbourne, Serena Williams devra remporter sept matchs et écarter très certainement des adversaires bien plus coriaces que celles rencontrées cette semaine. À Auckland, la joueuse la mieux classée qu’elle a affrontée était Amanda Anisimova, 25e raquette mondiale, samedi en demi-finale.

C’est face à cette pépite d’origine russe, qui s’était révélée l’an passé en atteignant le dernier carré de Roland-Garros, que l’ex-numéro 1 mondiale a accompli sa prestation la plus autoritaire de la semaine, ne cédant que deux jeux (6-1, 6-1).

« J’étais vraiment en état de grâce aujourd’hui. Je savais que j’affrontais une excellente joueuse et qu’il fallait que je m’applique », avait commenté la lauréate de 23 trophées majeurs.

Les autres adversaires que Serena Williams a battues en Nouvelle-Zélande sont l’Italienne Camila Giorgi, ex-26e mondiale descendue au 99e rang (1er tour), l’Américaine Christina McHale (86e, 2e tour), l’Allemande Laura Siegemund (73e, quart de finale) et donc Pegula dimanche dans l’épilogue du tournoi.

L’Américaine de 25 ans, qui avait remporté son premier (et unique) trophée l’an passé à Washington, n’avait pas la faveur des pronostics, mais ne s’est pas démontée pour autant. Victorieuse de Wozniacki en demi-finale samedi, Pegula a poursuivi sur sa lancée, se payant le culot de prendre d’entrée deux jeux d’avance sur Serena Williams.

La native de Buffalo, dans l’état de New York, a mené 3-1 avant que Williams n’accélère pour empiler cinq jeux consécutifs et s’adjuger le premier set. Dans la seconde manche, elle a fait céder Pegula dès son deuxième jeu de service (2-1) et a conservé son avantage jusqu’au bout, mettant fin à une période de près de trois ans sans trophée.