NFL: Confrontation entre deux jeunes quarts-arrière d'exception

Il y a quelques années, les Chiefs de Kansas City savaient qu’ils devaient se trouver un quart d’avenir et ils ont invité Deshaun Watson et Patrick Mahomes avant la première ronde du repêchage pour une évaluation.

Les deux quarts ont été mis à l’épreuve.

Ils ont dessiné des jeux sur un tableau afin de tester leur mémoire et ils ont disséqué des vidéos de match afin d’évaluer leurs aptitudes mentales et leurs habiletés à lire les situations de jeu. Ils ont ensuite sauté sur le terrain d’entraînement pour montrer leurs qualités athlétiques en plus de tenter toutes les passes du livre de jeux.

Les Chiefs ont aimé tout ce que Watson a fait au cours de ces quelques jours. Ils ont cependant adoré le travail de Mahomes.

La formation de Kansas City a donc procédé à un échange et elle a sélectionné Mahomes avec le 10e rang au repêchage. Les Texans de Houston n’ont pas hésité à sélectionner Watson deux choix plus tard.

Chez les professionnels, les deux jeunes hommes ont en quelque sorte continué à se suivre. Mahomes a guidé les Chiefs vers deux titres de la section Ouest de l’Association américaine, et Watson a mené les Texans vers une deuxième apparition en séries de suite.

Maintenant, leurs sentiers se croisent. Et les Texans visiteront les Chiefs dimanche, dans le cadre de la deuxième semaine éliminatoire de l’Association américaine.

« À quel point c’est très bien pour la NFL de voir tous ses bons jeunes quarts ? Nous avions aussi invité Deshaun avant le repêchage et nous avions eu une belle visite avec lui, a exprimé l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid. Nous avons beaucoup de respect pour lui. C’est un très bon joueur. Il était excellent à l’université et il l’est encore en ce moment. Il ne fera que s’améliorer avec le temps. »

Watson a été particulièrement impressionnant la semaine dernière, aidant les Texans (11-6) à effacer un retard de 16 points en deuxième demie pour vaincre les Bills de Buffalo 22-19 en prolongation. Il a lancé une passe de touché et il en a inscrit un autre au sol, performance qui rappelle celle qui avait permis aux Texans de gagner 31-24 contre les Chiefs au Arrowhead Stadium, lors de la sixième semaine d’activités.

« Quand tu as des quarts comme Deshaun et Patrick, tu ne veux pas trop les restreindre, a expliqué l’entraîneur-chef des Texans, Bill O’Brien, qui avait aussi vu les deux quarts à Houston lors des visites d’avant-repêchage. Ils ont de si bons instincts et ils voient très bien le terrain. Deshaun a un grand coeur et il fait ce qui est le mieux pour l’équipe afin de gagner des matchs. »

Cette victoire plus tôt cette saison avait bon goût pour Watson, qui veut prouver aux Chiefs qu’ils ont fait le mauvais choix. Ce triomphe pourrait aussi donner un peu de confiance aux Texans, qui savent qu’ils sont capables de battre les Chiefs (11-5) et leur quart vedette.

« C’est bien de voir un bon ami qui joue à la même position que moi avoir autant de succès, a déclaré Watson. Ce sera une belle expérience. Nous avons échangé coups pour coups avec eux cette saison. Ce sera deux bonnes équipes qui s’affronteront et nous tenterons d’être au mieux pour sortir victorieux. »