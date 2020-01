La LNH devra bientôt prendre une décision pour les Olympiques de 2022, dit Fasel

Ostrava — René Fasel est loin d’être certain que la LNH sera aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022. Le président de la Fédération internationale de hockey sur glace a aussi indiqué qu’il ne voulait pas attendre aussi longtemps que la dernière fois pour obtenir une réponse du circuit Bettman. Fasel, qui s’est exprimé lors de la conférence de presse de clôture du Championnat du monde de hockey junior dimanche, a précisé qu’il devait avoir une réponse claire du commissaire de la LNH Gary Bettman pour les Jeux de Pékin d’ici la fin du mois d’août. La ligue avait permis à ses joueurs de participer à tous les Jeux olympiques d’hiver entre 1998 et 2014, mais a refusé de le faire pour ceux de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, à cause du voyage, des coûts liés aux assurances et des problèmes logistiques.