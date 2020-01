Le Canadien s’incline 3-2 face aux Penguins

À force de cogner à la porte, les Penguins de Pittsburgh ont été récompensés quand Brandon Tanev a touché la cible après 1:49 de jeu en prolongation et ils ont vaincu le Canadien de Montréal 3-2, samedi soir au Centre Bell.

Teddy Blueger a profité d’un changement au mauvais moment de Nick Suzuki pour lancer une attaque à deux contre un. Carey Price a réussi l’arrêt, mais Tanev a profité du retour pour faire bouger les cordages.

Les arbitres ont consulté la reprise vidéo, croyant peut-être que Blueger avait nui au travail de Price, mais le but a vite été accordé.

Artturi Lehkonen a réussi un doublé pour le Canadien (18-17-7), qui a encaissé un cinquième revers de suite (0-4-1). Price a stoppé 34 lancers.

Embauché la veille, le vétéran Ilya Kovalchuk n’était pas en uniforme pour le Canadien.

Zach Aston-Reese et Bryan Rust ont aussi marqué pour les Penguins (25-11-5). Blueger a récolté deux aides et Matt Murray a repoussé 26 tirs.

Le Canadien a lancé le bal après 8:42 de jeu, quand Lehkonen a inscrit son premier but de la soirée au terme d’une belle séquence commencée par Suzuki et Max Domi.

Domi récoltait ainsi au moins un point dans un neuvième match de suite.

L’annonceur-maison n’avait pas terminé d’annoncer le but de Lehkonen quand Price s’est signalé en frustrant Tanev en échappée.

Cependant, les Penguins ont créé l’égalité quelques instants plus tard, seulement 46 secondes après le but de Lehkonen. Les visiteurs ont profité d’un revirement de Jesperi Kotkaniemi pour contre-attaquer et Aston-Reese a touché la cible lorsqu’il s’est présenté seul devant Price.

Domi a connu un match occupé, et pas seulement en raison de ses bons coups à l’attaque. Domi a aussi jeté les gants devant le défenseur Marcus Pettersson, croyant que ce dernier lui avait donné un coup de genou.

Les Penguins ont menacé à quelques reprises en avantage numérique en fin de première période, mais Price a gardé le fort.

Lehkonen a récompensé son gardien en redonnant les devants au Tricolore après 3:37 de jeu en deuxième période, à la suite d’un bel effort individuel.

Le reste de la deuxième période a été essentiellement l’affaire des Penguins, mais ils se sont chaque fois butés à Price.

Acquis deux jours plus tôt des Sabres de Buffalo, le défenseur montréalais Marco Scandella est passé à quelques centimètres de creuser l’écart après 4:35 de jeu en troisième période. Son lancer frappé a toutefois atteint le poteau.

Les Penguins ont profité de ce coup de chance en créant l’égalité 2-2 seulement 49 secondes plus tard. Rust a profité d’un bond favorable de la bande après un tir hors-cible et a pu tirer dans un filet ouvert.

Lehkonen a obtenu une occasion en or de compléter son tour du chapeau, quand il s’est échappé en infériorité numérique avec un peu moins de huit minutes à faire. Murray a toutefois réussi l’arrêt.

Tanev a finalement tranché en prolongation.

Le Canadien reprendra le collier lundi, quand il accueillera les Jets de Winnipeg. Il rendra visite aux Red Wings de Detroit, mardi.