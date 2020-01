Le Canada bat la Grèce 2-0 lors de la première journée de la Coupe ATP

Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime ont chacun remporté leur match pour permettre au Canada de vaincre la Grèce 2-0 au premier jour de la Coupe de l’ATP, à Brisbane, en Australie.

Le tournoi composé de 24 équipes amorce la saison 2020 du circuit masculin, et plusieurs matchs se déroulaient donc vendredi à Brisbane, Sydney et Perth, en Australie.

Âgé de seulement 19 ans, Auger-Aliassime a donné le ton en remportant le premier duel du tournoi 6-1, 6-3 face au Grec Michail Pervolarakis.

Son compatriote, Shapovalov — qui occupe le 15e rang du classement ATP — a par la suite vaincu la sixième raquette mondiale, Stefanos Tsitsipas, lors d’un duel nettement plus serré. L’Ontarien a finalement eu le dessus 7-6 (6), 6-4.

« C’est toujours incroyable de faire partie d’une équipe et d’avoir ce sentiment de jouer en équipe — c’est très rare sur le circuit et j’aime vraiment ça. Je sens toujours que je me comporte bien dans ce genre d’environnement, a déclaré Shapovalov. Alors oui, je suis très très heureux du résultat aujourd’hui. »

Shapovalov mène désormais 3 victoires à 1 face à Tsitsipas, qui n’a pas été en mesure de mettre à profit des occasions de bris de service aux 7e et 11e jeux de la seconde manche. Le Grec a par la suite commis une double faute sur la balle de match.

« C’est vraiment une grosse victoire pour moi. Il a connu une fin de saison incroyable et il est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, a reconnu Shapovalov. Il joue très bien. Alors, de battre un gars comme ça lors de mon premier match de l’année, c’est très spécial pour moi. Ça signifie beaucoup. »

L’Australie affrontera l’Allemagne vendredi soir, à Brisbane, dans le cadre d’un duel entre deux équipes du groupe F.

Les États-Unis ont remporté le premier match de simple face à la Norvège dans le groupe D. Taylor Fritz a défait Viktor Durasovic 6-2, 6-2. John Isner se mesurera par la suite à Casper Ruud.

La Belgique mène quant à elle 1-0 face à la Moldavie, la dernière équipe à s’être qualifiée. Steve Darcis a tenu bon devant Alexander Cozbinov pour l’emporter 6-4, 6-7 (4), 7-5. David Goffin croisera par la suite le fer avec Radu Albot.

Les vainqueurs de chacun des six groupes et les deux meilleures équipes en deuxième place seront qualifiés pour les quarts de finale. La phase éliminatoire débutera le 9 janvier à Sydney.