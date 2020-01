La NBA en deuil après le décès de David Stern, un commissaire «visionnaire»

« Un grand homme, mari, père, ami, homme d’affaires et visionnaire » : par ces mots empreints d’émotion, la légende du basket Magic Johnson a résumé l’hommage unanime du monde de la NBA adressé à son ancien patron emblématique David Stern, mort mercredi à 77 ans.

C’est l’instance, dont il était à la tête de 1984 à 2014, qui a annoncé mercredi la nouvelle redoutée.

« Le commissaire émérite David Stern est décédé cet après-midi des suites de l’hémorragie cérébrale qu’il avait subie il y a trois semaines » dans un restaurant de New York, a écrit la NBA dans un communiqué.

« Pendant 22 ans, j’étais aux premières loges pour voir David en action. C’était un mentor et un de mes plus chers amis », a réagi son successeur à la tête de la Ligue nord-américaine, Adam Silver.

Au cours de ses 30 années de règne, assuré d’une main de fer dans un gant de velours, ce fils d’épicier de New York et diplômé de droit a fait prospérer la NBA et l’a transformée en une marque mondiale.

À l’époque, cette instance était en proie à de graves problèmes financiers et était loin d’avoir l’exposition médiatique de la NFL (football américain) ou de la MLB (baseball).

« David a fait de la NBA une des ligues les plus populaires du monde avec ses idées révolutionnaires. Il a fait des finales NBA des matchs regardés en direct à la télévision et non plus en différé », a tweeté la légende des Lakers Magic Johnson, dont la rivalité avec les Celtics de Larry Bird fut ainsi grandement exposée.

« Il a tellement fait l’histoire. Quand j’ai annoncé en 1991 que j’avais contracté le VIH, les gens pensaient qu’ils auraient le sida en me serrant la main. Quand David m’a permis de jouer le All-Star Game en 1992 puis de participer aux JO de Barcelone avec la Dream Team, on a pu changer le monde », a-t-il ajouté.

Un monde que Stern a voulu sans frontières pour la NBA, faisant tout pour la populariser avec ses meilleurs ambassadeurs, les joueurs, qui allaient devenir des stars planétaires.

« Sans David, la NBA ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui » a déclaré le plus célèbre d’entre eux, Michael Jordan.

« David aimait profondément le basket et exigeait l’excellence de ceux qui l’entouraient, et je l’admirais pour ça. Sans lui, je ne serais pas arrivé là où je suis », a ajouté celui dont les exploits et les souliers ont fait plus pour la NBA que n’importe quelle autre star du ballon orange.

« C’est une énorme perte pour le sport en général, car il est celui qui a “marketté” les Jordan, Magic, Bird, Isiah Thomas, Charles Barkley, Karl Malone, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant… Il a su rapprocher ces superstars des fans », a abondé Reggie Miller, l’ancien as du lancer des Indiana Pacers.

Gains salariaux

Et il les a rendus richissimes : leur salaire moyen est passé de 250 000 dollars en 1984 à 5 millions de dollars en 2014 (7 aujourd’hui). Des gains qui se sont appuyés sur des chiffres d’affaires sans cesse croissants, au cours d’un mandat où 7 franchises ont été créées, pour faire passer la Ligue à 30 clubs, et où d’autres ont déménagé.

« Je crois que c’est important de nous souvenir où se trouvait ce pays en matière de relations raciales. David Stern a fait en sorte que ce sport appartienne à chacun, pas juste à une minorité », a rappelé l’ancien joueur de Detroit Isiah Thomas.

« Votre vision pour faire en sorte que notre jeu devienne planétaire, vous seul pouviez la réaliser. C’est ce que vous avez fait. Faire de notre sport le plus grand sport du monde ! C’était un honneur de vous connaître personnellement », a réagi Lebron James sur Instagram.

En menant la NBA à la conquête du monde, Stern a aussi ouvert la porte à de plus en plus de joueurs non américains, de l’Allemand Dira Nowitzki au Français Tony Parker, pionniers des vedettes étrangères actuelles que sont le Grec Giannis Antetokounmpo, MVP en titre, ou encore le prodige slovène Luka Doncic, parmi les 108 joueurs étrangers recensés cette saison au sein de la NBA.

Pour en avoir fait une des ligues sportives les plus puissantes du monde, Stern a été intronisé au Hall of Fame en 2016. Il a reçu le titre de « commissaire émérite » après sa retraite.

« Restez en paix M. David Stern, LE meilleur commissaire qu’on n’ait jamais eu », a tweeté Shaquille O’Neal, résumant le sentiment général du microcosme de la NBA.

