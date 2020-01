Le Canadien termine l’année 2019 avec une défaite

Le Canadien aura beaucoup de travail à faire en 2020 s’il souhaite se tailler une place en séries éliminatoires.

La formation montréalaise a conclu l’année 2019 en encaissant un troisième revers d’affilée, s’inclinant 3-1 face aux Hurricanes de la Caroline, mardi.

De plus, le Canadien a perdu les services de l’attaquant Brendan Gallagher avec un peu plus de trois minutes à faire en deuxième période. Gallagher a été ébranlé à la suite d’une mise en échec de Jordan Staal. Il a été atteint à la tête par le genou de son coéquipier Ben Chiarot pendant sa chute.

Gallagher a inscrit 15 buts et 17 aides en 40 matchs cette saison.

Après deux rencontres difficiles, la défensive du Tricolore a offert une meilleure prestation. Cependant, l’offensive a fait preuve de moins d’opportunisme. Le Tricolore conclut donc sa séquence de sept matchs à l’étranger avec une fiche de 3 victoires et 4 défaites, et la troupe de Claude Julien a glissé hors du portrait des séries dans l’Association de l’Est.

Max Domi a été l’unique buteur du Canadien (18-16-6). Domi a ainsi récolté au moins un point dans un septième match de suite et a touché la cible dans un sixième match consécutif.

Charlie Lindgren a repoussé 33 lancers en relève à Carey Price, qui avait disputé les sept derniers matchs du Canadien. Lindgren en était à son 19e match dans la LNH, un premier depuis le 6 avril dernier, en clôture de campagne.

Erik Haula a récolté un but et une aide, alors que Sebastian Aho et Ryan Dzingel ont aussi fait bouger les cordages pour les Hurricanes (24-14-2). Teuvo Teravainen a amassé deux aides et Petr Mrazek a effectué 29 arrêts.

Aho a lancé le bal après 1:55 de jeu. Il a marqué en avantage numérique en frappant la rondelle au vol. Domi a toutefois répliqué moins de deux minutes plus tard après avoir volé le disque à Teravainen.

Phillip Danault s’est ensuite échappé, mais il s’est buté à Mrazek.

Les Hurricanes ont appliqué de la pression en deuxième moitié de première période, mais Lindgren a gardé le fort. Il a réservé son plus bel arrêt à Warren Foegele, à la suite d’une remise de Staal à partir de l’arrière du filet.

Le Canadien a affiché une meilleure énergie tôt en deuxième période, sans toutefois déjouer Mrazek. À l’autre bout de la patinoire, Nino Niederreiter a atteint la barre transversale alors qu’il était en échappée.

Les Hurricanes ont repris les devants à 7:34 du deuxième engagement, quand Haula a complété un bel échange amorcé par Teravainen et Brett Pesce.

Domi a obtenu une autre belle occasion de répliquer un peu plus de deux minutes plus tard, mais il a à son tour atteint la barre transversale.

Lindgren a réussi un arrêt spectaculaire tôt en troisième période, alors que le Tricolore évoluait en infériorité numérique, s’étirant de tout son long pour capter un lancer d’Aho. Le Canadien croyait l’avoir récompensé avec 8:08 à faire quand Ryan Poehling a trouvé le fond du filet. Cependant, le but a été annulé à la suite d’une contestation de l’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour, puisque Danault avait nui au travail de Mrazek.

Dzingel a finalement porté le coup de grâce dans un filet désert avec 53,2 secondes à écouler au cadran.

L’attaquant Lukas Vejdemo disputait un premier match dans la LNH. Le choix de troisième tour, 87e au total, du Canadien en 2015 a récolté huit buts et huit aides en 30 matchs avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, cette saison.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il accueillera le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell.