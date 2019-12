Shea Weber sera du Match des étoiles

Le défenseur et capitaine Shea Weber, du Canadien, de Montréal, a été nommé lundi comme participant au Match des étoiles pour la septième fois de sa carrière.

Il s’alignera au sein de la formation de la division Atlantique que mènera David Pastrnak, l’attaquant vedette des Bruins de Boston.

Ce sera la deuxième fois que Weber hérite de cet honneur depuis qu’il porte les couleurs du Tricolore. Il avait également été nommé en 2017.

Avec les Predators de Nashville, sa candidature avait été retenue en 2009, en 2011, en 2012, en 2015 et en 2016.

Weber connaît un solide début de saison, avec des récoltes de 12 buts et 31 points en 39 matchs, et un ratio défensif de plus-9.

L’athlète de la Colombie-Britannique se classe au troisième rang chez les défenseurs de la LNH pour le nombre de buts, et au cinquième échelon pour les points.

Weber mène aussi les Canadiens au niveau du temps passé sur la patinoire (24 : 16) et pour le nombre de tirs bloqués, avec 73.

Par ailleurs, Max Domi est en lice à titre de représentant du Canadien au scrutin mené auprès des amateurs visant à ajouter un joueur dans chacune des équipes identifiées aux quatre sections.

Les autres joueurs sélectionnés au sein de l’équipe de la division Atlantique, outre Pastrnak et Weber, sont les gardiens Tuukka Rask, des Bruins, et Frederik Andersen, des Maple Leafs de Toronto, le défenseur Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, les attaquants Jack Eichel, des Sabres de Buffalo, Tyler Bertuzzi, des Red Wings de Detroit, Jonathan Huberdeau, des Panthers de la Floride, Anthony Duclair, des Sénateurs d’Ottawa et Auston Matthews, des Maple Leafs.

Dans la section Centrale, les Blues de St. Louis, les champions en titre et hôtes de la classique annuelle, les 24 et 25 janvier, compteront trois joueurs, plus que toute autre formation dans la LNH. Il s’agit du gardien Jordan Binnington, du défenseur Alex Pietrangelo et de l’attaquant Ryan O’Reilly.

Dans la section Métropolitaine, le défenseur John Carlson et le gardien Braden Holtby, des Capitals de Washington, ont été retenus.

L’attaquant Alexander Ovechkin avait été choisi par les amateurs, mais il a préféré passer son tour et ne pas participer au Match des étoiles afin de se reposer en vue de la dernière ligne droite menant aux séries éliminatoires.

Enfin, dans la section Pacifique, Connor McDavid et Leon Draisaitl représenteront les Oilers d’Edmonton tandis que le gardien Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas, est l’un des deux gardiens ayant été retenus.

Son coéquipier Max Pacioretty pourrait le rejoindre, s’il est nommé à l’issue du scrutin mené auprès des amateurs.