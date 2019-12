Les États-Unis battent la Russie 3-1 au Championnat du monde de hockey junior

Deux buts sans réplique ont permis aux États-Unis de défaire la Russie au Championnat du monde de hockey junior dimanche.

Arthur Kaliyev et Nicholas Roberton ont touché la cible dans un intervalle de six secondes, tard en deuxième période, et les Américains ont battu les Russes 3-1.

Ces deux buts rapides ont égalé le record du tournoi, établi par la Finlande le 30 décembre 1979. La Russie avait aussi marqué deux buts en six secondes le 29 décembre 2005.

Cette victoire a permis aux États-Unis (2-0-0-1) de s’emparer du premier rang du Groupe B, qui comprend également le Canada (1-0-0-1).

Kaliyev a inscrit son deuxième but de la rencontre dès la 80e seconde du troisième engagement, mettant le match hors de portée des Russes. L’attaquant américain Trevor Zegras a amassé deux aides et il mène le tournoi avec sept mentions d’assistance.

L’espoir du Canadien de Montréal Alexander Romanov a été le seul joueur de la Russie (1-0-0-2) à faire bouger les cordages.

Après avoir signé un retentissant jeu blanc de 6-0 contre le Canada, samedi, Amir Miftahkov a alloué trois buts en 18 tirs et il a été chassé du match au dernier tiers. En relève, Yaroslav Askarov a été parfait devant six lancers.

Spencer Knight a repoussé 24 rondelles devant la cage des États-Unis, qui ont gagné leurs cinq dernières parties contre la Russie au Championnat mondial de hockey junior.

Les États-Unis ont maintenant rendez-vous avec le pays hôte, la République tchèque, lundi. Et la Russie se mesurera à l’Allemagne, mardi.

La Finlande rosse le Kazakhstan

Plus tôt dimanche, la Finlande était en route vers une victoire à sens unique de 7-1 contre le Kazakhstan.

Patrik Puistola s’est signalé avec deux buts et une mention d’aide, tandis que Kristian Tanus et Matias Maccelli ajoutaient un but et une passe chacun à leur fiche pour la Finlande, championne en titre du tournoi.

Aatu Raty, Mikko Kokkonen et Kim Nousiainen ont aussi noirci la feuille de pointage, tandis que Joonas Oden et Ville Heinola amassaient deux mentions d’assistance chacun.

Puistola, un attaquant âgé de 18 ans qui évolue pour le Tappara de Tampere en Finlande, est un prétendant au titre de marqueur du tournoi en vertu de ses sept points après trois matchs.

Andrei Buyalski a permis au Kazakhstan d’éviter le jeu blanc.

La Finlande terminera la phase de groupe en affrontant la Suisse, mardi.

Quant aux Kazakhs, qui seront confrontés à la Suède — toujours invaincue — lundi, ils devront participer à la phase de relégation pour une deuxième année de suite.