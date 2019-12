André Bolduc devient l’adjoint à l’entraîneur-chef chez les Alouettes

L’entraîneur des demis à l’attaque André Bolduc a pris du galon puisque les Alouettes de Montréal l’ont promu au poste d’adjoint à l’entraîneur-chef.

L’équipe a également annoncé, lundi, que l’entraîneur adjoint de la ligne offensive, Luc Brodeur-Jourdain, et l’entraîneur des unités spéciales, Mickey Donovan, seront également de retour la saison prochaine.

Bolduc, âgé de 48 ans, en sera en 2020 à sa 19e saison en tant qu’entraîneur, sa quatrième comme responsable des demis. Il s’est joint au personnel des Alouettes en 2014 et a joué plusieurs rôles depuis, passant d’entraîneur adjoint à l’attaque, à entraîneur des receveurs de passes et entraîneur adjoint des unités spéciales.

Il a été l’entraîneur-chef du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke pendant cinq saisons, de 2007 à 2011.

Bolduc a aussi dirigé les Nomades du cégep Montmorency, les guidant au match du Bol d’or pour la première fois de leur histoire, en 2005.

« Je suis excité de pouvoir poursuivre le travail entamé l’an passé, a affirmé Bolduc dans le communiqué de l’équipe. La stabilité, qui est essentielle au bon fonctionnement de l’équipe, jumelée au leadership de coach Jones nous aideront à continuer de connaître du succès. »

L’entraîneur-chef, Khari Jones, a avoué que le retour des trois entraîneurs était important à ses yeux.

« André connaît cette équipe sous toutes ses coutures et son influence sur l’équipe est très positive. Il mérite pleinement d’accéder au rôle d’adjoint à l’entraîneur-chef. J’aime beaucoup la passion et les connaissances que nous amène Luc. Sa transition de joueur à entraîneur adjoint a été des plus naturelles. Quant à Mickey, nos unités spéciales ont offert du jeu solide et ont progressé tout au long de la saison sous ses ordres. »

Brodeur-Jourdain a disputé son dernier match comme joueur le 4 juillet 2019 et a intégré le personnel d’entraîneurs des Alouettes cinq jours plus tard. L’ancien joueur de ligne offensive a joué pendant 11 saisons avec la formation montréalaise et a remporté deux coupes Grey en 2009 et en 2010.

Donovan, âgé de 39 ans, est devenu le coordonnateur des unités spéciales des Alouettes en 2018. Il était auparavant l’entraîneur-chef des Stingers de l’Université Concordia depuis 2014.

Il a amorcé sa carrière d’entraîneur en 2007 à l’Université Western, où il a dirigé les secondeurs, en plus de s’occuper des unités spéciales et du recrutement.