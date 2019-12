Médaille d’argent en skicross pour Marielle Thompson

Innichen — La Canadienne Marielle Thompson a récolté une médaille d’argent lors de la compétition de la Coupe du monde de skicross d’Innichen, en Italie, dimanche. L’athlète de Whistler, en Colombie-Britannique, a terminé derrière la Suissesse Fanny Smith et devant l’Allemande Daniela Maier. Courtney Hoffos, de Windermere, en Colombie-Britannique, la Québécoise Brittany Phelan, de Mont-Tremblay, et India Sherret, de la Colombie-Britannique, se sont classées cinquième, sixième et septième, respectivement. Chez les hommes, la victoire est allée au Suisse Joos Berry, devant le Français Bastien Midol et le Suisse Jonas Lenherr. Reece Howden, de la Colombie-Britannique, a été le meilleur Canadien avec une cinquième place.