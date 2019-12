NFL: Les Saints restent dans la course au premier rang de la Nationale

Drew Brees a lancé trois passes de touché et pour des gains de 279 verges et les Saints de La Nouvelle-Orléans sont restés dans la course pour le premier rang de l’Association Nationale en battant les Titans du Tennessee 38-28, dimanche.

Les Saints (12-3) avaient besoin de gagner après avoir vu les 49ers de San Francisco vaincre les Rams de Los Angeles 34-31, samedi soir. La troupe de La Nouvelle-Orléans a effacé un retard de 14 points et elle a marqué 24 points sans réplique pour conserver ses chances de profiter d’une semaine de congé pour les séries.

Alvin Kamara a réussi deux touchés au sol et Michael Thomas a établi un record de la NFL pour le plus grand nombre d’attrapés en une saison. Le receveur étoile des Saints avait besoin de 10 réceptions pour devancer la marque de 143 établie par Marvin Harrison, en 2002. Thomas a conclu la partie en captant 12 ballons pour des gains de 136 verges.

Les Titans (8-7) ont toujours la possibilité d’accéder aux séries dans l’Association américaine, après que les Texans de Houston eurent défait les Buccaneers de Tampa Bay, samedi, et que les Jets de New York eurent battu les Steelers de Pittsburgh, dimanche. Les Titans doivent absolument gagner contre les Texans la semaine prochaine.

En retard 31-28, les Titans ont eu le ballon avec 4:24 à écouler au quatrième quart. Le quart Ryan Tannehill a lancé une passe à Kalif Raymond à la ligne de 40 des Saints, mais le demi de sûreté recrue C. J Gardner-Johnson a fait perdre le ballon à Raymond. Gardner-Johnson l’a récupéré et il a couru sur une distance de 38 verges avant d’être plaqué.

Le porteur de ballon des Titans Derrick Henry ne jouait pas en raison d’une blessure à l’ischio-jambier droit, mais même sans le meneur de la NFL au chapitre des verges au sol, la troupe du Tennessee s’est donné une avance de 14-0 au premier quart.

Les Saints ont toutefois ouvert la machine pour prendre contrôle de la partie.