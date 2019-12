Hockey Canada dévoile la formation en vue du championnat mondial junior

Après six jours d’entraînements, Hockey Canada a annoncé la composition de l’unifolié en vue du championnat mondial junior, en République tchèque.

Parmi les 23 joueurs se trouvent quatre Québécois : les attaquants Alexis Lafrenière, Joe Veleno et Raphaël Lavoie, ainsi que le gardien Olivier Rodrigue.

La formation compte trois gardiens de but, sept défenseurs et 13 attaquants.

Cinq joueurs sont de retour après avoir enfilé l’uniforme national l’an dernier en Colombie-Britannique : les attaquants Veleno, Lafrenière et Barrett Hayton, ainsi que les défenseurs Jared McIsaac et Ty Smith.

« Le groupe de gestion et les entraîneurs ont accompli un travail remarquable pour établir l’équipe, a dit Shawn Bullock, directeur des équipes nationales masculines chez Hockey Canada. Cette équipe a des joueurs habiles, de l’expérience internationale et, surtout, des jeunes hommes de qualité. »

Le championnat débutera jeudi, avec notamment un match Canada — États-Unis. En ronde préliminaire, le groupe de Dale Hunter affrontera aussi la Russie, l’Allemagne et la République tchèque. L’événement se déroule à Ostrava et à Trinec.

Les autres joueurs canadiens : les défenseurs Kevin Bahl, Calen Addison, Bowen Byram, Jacob Bernard-Docker et Jamie Drysdale ; les attaquants Liam Foudy, Akil Thomas, Connor McMichael, Ty Dellandrea, Quinton Byfield, Dawson Mercer, Dylan Cozens, Aidan Dudas et Nolan Foote ; les gardiens Nico Daws et Joel Hofer.