Vincent Kriechmayr remporte le super-G de Val Gardena

Le skieur autrichien Vincent Kriechmayr a devancé de justesse son rival norvégien Kjetil Jansrud et a remporté un super-G de la Coupe du monde à Val Gardena disputé dans le brouillard et qui s’est étiré sur près de quatre heures. L’Allemand Thomas Dressen a terminé troisième, à 0,22 seconde de Kriechmayr. James Crawford s’est révélé le meilleur dans le camp canadien, avec une 17e position, à 0,89 seconde du vainqueur. Dustin Cook, de Lac-Sainte-Marie, s’est classé 40e et son coéquipier Benjamin Thomsen a pris la 43e position. « Tout était vraiment terrible avec de la pluie, des conditions de piste horribles et de la brume. Nous avons eu un peu de tout sauf du soleil », a raconté Cook.