Bergevin ne va pas hypothéquer l’avenir dans l’espoir d’accéder aux séries

Marc Bergevin ne cherche pas de solution à court terme pour aider le Canadien de Montréal à atteindre les séries éliminatoires.

« Je ne vais pas hypothéquer l’avenir dans l’espoir de participer aux séries », a déclaré le directeur général du CH, lundi.

Les Canadiens sont en troisième place dans la section Atlantique avec un dossier de 15-12-6.

Montréal a raté le bal printanier après les deux dernières saisons, ainsi que trois fois lors des quatre dernières années.

À l’approche du match de mardi à Vancouver, le Tricolore a une fiche de 4-5-1 à ses 10 dernières rencontres.

Bergevin a haussé les épaules lorsqu’on lui a demandé si, selon lui, il y a urgence de bonifier la formation avec un échange.

Il a mentionné que les directeurs généraux parlent souvent de possibilités, mais que pour améliorer un club, le prix exigé est parfois « un bras et une jambe ».

« Je ne pense pas que je pourrais faire un échange aujourd’hui ou demain pour obtenir des éléments qui feraient de nous une équipe championne », a confié Bergevin.

« Il n’y a pas un joueur à propos de qui vous pourriez dire : “je vais l’acquérir et ça nous garantit une place en séries”. Ce qu’il faut donner pour obtenir ce type de joueur, pour moi, ce serait trop. »

Les Canadiens ont de jeunes attaquants comme Jesperi Kotkaniemi, Nick Suzuki et Ryan Poehling. Parmi les vétérans figurent le défenseur Shea Weber et le gardien Carey Price.

« Il faut un mélange de jeunes et de plus vieux, a dit Bergevin. Ces deux gars-là [Weber et Price], nous les avons choisis comme leaders pour aller de l’avant. Ce sont des gars sur lesquels nous comptons beaucoup maintenant et à long terme. »

Avant les matchs de lundi soir, Montréal se classait huitième dans la LNH avec 106 buts accordés. L’équipe se trouve 15e avec 103 buts marqués.

Le Canadien a un rendement de 8-8-3 à domicile et de 7-4-3 à l’étranger. Bergevin aimerait voir le Bleu-Blanc-Rouge faire mieux au Centre Bell.

« Nous devrions être meilleurs à la maison, estime-t-il. Est-ce qu’on y est plus stressés, est-ce qu’on essaie de faire dans la dentelle ? Je ne sais pas, mais ça doit être mieux. »

L’avantage numérique a un taux de réussite de 20 %, en 14e place dans le circuit. Le Canadien s’est tiré indemne de 76 % des désavantages, se trouvant 27e à ce chapitre.

« L’attaque à cinq a été assez constante, mais nous devons nous améliorer à court d’un homme, a dit Bergevin. Et pour rester dans la course en vue des séries, il faut être plus constants. »

Le match au Rogers Arena marque le début d’un voyage qui va se poursuivre à Calgary, Edmonton et Winnipeg, d’ici au 23 décembre. Ce sera ensuite la pause de Noël.

« Nous sommes là où je pensais que nous serions, à lutter pour une place en séries éliminatoires », a déclaré Bergevin.