Patinage de vitesse: le Canada s’assure d’un titre en Coupe du monde

En décrochant la médaille d’argent en poursuite par équipes, dimanche à Nagano, Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann et Valérie Maltais ont accédé au podium pour la troisième épreuve de suite à la Coupe du monde de patinage de vitesse.

Par conséquent, cette médaille a assuré aux Canadiennes de terminer en première place du classement général de la Coupe du monde dans cette épreuve.

En enregistrant un temps de 2:57,811 cette fin de semaine, les Canadiennes ont fait mieux que l’ancien record de piste du M-Wave Arena, mais elles ont terminé la course à 1,44 seconde des Japonaises, qui ont été parmi les deux premières équipes à prendre le départ.

« Je suis vraiment contente de nos résultats aujourd’hui. Je pense que ça montre que nous avons fait preuve de constance durant la saison de la Coupe du monde, et que notre équipe est solide », a noté Weidemann.

L’équipe des Russes a complété le podium, terminant loin derrière en troisième place, à plus de six secondes des gagnantes.

Blondin et Weidemann, toutes deux d’Ottawa, ainsi que Maltais, qui est originaire de Saguenay, occupent la tête du classement général de la Coupe du monde en poursuite par équipes, devant la Russie et les Pays-Bas, après avoir décroché une médaille d’or et une de bronze plus tôt cette saison. Les Canadiennes s’étaient classées au troisième rang la saison dernière.

« On a amélioré des trucs à chaque poursuite qu’on a faite cette saison, et je pense qu’aujourd’hui, on a su bien mettre tout ça en pratique, a analysé Maltais. Il y a encore des petits détails qu’il faudrait peaufiner — notre départ et les échanges, qu’il faudrait un peu mieux synchroniser —, mais en général, on a vraiment fait une bonne course. On a donné le maximum possible aujourd’hui. On n’était pas loin des Japonaises, et on voit déjà que ce sera possible de les battre aux Championnats du monde. »

Plus tôt dimanche, le Québécois Laurent Dubreuil a franchi la ligne d’arrivée en 1:09,116 en route vers la quatrième place dans le 1000 mètres masculin. Il s’agit du meilleur résultat de sa carrière dans cette épreuve, lui qui n’avait jamais fait mieux qu’une septième place auparavant.

« Je suis super satisfait de ma course. Mon dos n’a pas été “top” de la semaine, mais c’était de mieux en mieux chaque jour. Je savais que mes jambes seraient là, c’était juste une question de savoir si le dos allait assez bien bouger. L’exécution de ma course a été pas mal parfaite, ce qui m’a donné mon meilleur résultat. J’ai confiance de pouvoir batailler pour des médailles aux Championnats du monde en février. »

Ted-Jan Bloemen (Calgary, Alb.) a lui aussi fini quatrième au 5000 mètres masculin avec un temps de 6:20,029, son meilleur classement dans une course de la Coupe du monde jusqu’ici cette saison.