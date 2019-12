La victoire échappe à Mikaël Kingsbury à la Coupe du monde de Thaiwoo

Mikaël Kingsbury n’a pas pu signer une 58e victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, samedi, alors qu’il a été devancé de six dixièmes de point par le Japonais Ikuma Horishima à l’épreuve de Thaiwoo, en Chine.

Le Québécois, détenteur des huit derniers globes de cristal en bosses et au classement général, a terminé avec un pointage de 86,29. Horishima a obtenu 86,89 points de la part des juges. Le Français Benjamin Cavet a complété le podium, à 83,28.

« J’ai connu une bonne journée, a indiqué Kingsbury. Je pense que le temps le plus rapide inscrit aujourd’hui a été celui que j’ai réussi en qualifications. J’ai fait une bonne demi-finale, mais je savais que j’avais des petites choses à améliorer pour la finale.

« Je partais dernier et Ikuma a vraiment mis la pression avec une grosse descente devant moi. C’était un peu la même situation qu’à Ruka (la semaine dernière), je savais que je devais mettre toute la gomme. J’ai par contre trouvé que mon parcours en demi-finale et en finale était de moins en moins rapide. Les bosses devenaient plus carrées. Sinon, j’ai fait une bonne descente, il manquait juste un peu de vitesse pour battre Ikuma. Je suis vraiment content de mes sauts et de ce deuxième podium. »

Laurent Dumais et Kerrian Chunlaud ont terminé septième et huitième. Gabriel Dufresne a pris la 21e place. Brenden Kelly (26e), Robbie Andison (33e) et Eliott Vaillancourt (40e) étaient également de la compétition.

Chez les dames, Justine Dufour-Lapointe a pris la troisième place avec 74,29 points, derrière la Française Perrine Laffont (81,37) et la Kazakhe Yulia Galisheva (79,77). Sa soeur Chloé a terminé huitième, alors que Valérie Gilbert a conclu l’épreuve en 26e place.

Le plateau sera de retour sur la piste dès dimanche, alors que seront disputées les épreuves de bosses en parallèle.

Au classement de la Coupe du monde, Kingsbury et Horishima partagent le premier rang à égalité après deux épreuves avec 180 points, le double de leur plus proche poursuivant, le Kazakh Dmitriy Reikherd. Chaunlaud est septième à 72 points et Dumais neuvième, à 52.

Chez les dames, cette deuxième victoire consécutive de Laffont lui permet de dominer le classement par 75 points — 200 contre 125 — devant la Japonaise Anri Kawamura, cinquième samedi. La deuxième place de Galisheva lui a permis de se hisser au troisième rang avec 102 points, tout juste devant Justine Dufour-Lapointe et ses 100 points, seule Canadienne dans le top-10.