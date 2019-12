Paul Byron est de retour à l’entraînement avec le Canadien

Le Canadien pourrait compter sur l’attaquant Paul Byron à l’occasion de son dernier match à Montréal en 2019.

Byron s’est entraîné avec ses coéquipiers vendredi. Il a patiné au sein du quatrième trio, à la gauche de Nate Thompson et Riley Barber.

Tout indique qu’il sera en uniforme samedi, quand le Canadien accueillera les Red Wings de Detroit. Il ne lui reste qu’à obtenir le feu vert des médecins.

« C’était son premier entraînement avec l’équipe. Il faudra d’abord voir comment il se sent », a dit l’entraîneur-chef, Claude Julien, en jouant de prudence.

Byron était tombé au combat le 15 novembre, dans une victoire de 5-2 face aux Capitals de Washington. Il a été opéré à un genou quatre jours plus tard. Pendant qu’il était à l’écart, le Canadien a compilé un dossier de 4-6-3.

Même s’il ne connaissait pas un début de campagne très éclatant avec seulement un but et trois aides en 19 matchs, il demeure un élément important de l’équipe. « C’est un gars intense et sérieux même à l’entraînement, a noté Julien. Ce n’est pas un gars qui sourit facilement, mais ça ne veut pas dire qu’il n’est pas heureux.Il vient au travail pour travailler. C’est ce qui est contagieux et que les gars apprécient chez lui. »

Byron n’avait justement pas le sourire facile sur la patinoire du Complexe sportif Bell vendredi. Il a chuté lourdement contre la bande à un certain moment et a été frustré par les gardiens lors d’un exercice de tirs de barrage.

« Il est toujours comme ça. Et pas seulement à l’entraînement, a insisté l’attaquant Brendan Gallagher. Même les petits commentaires qui peuvent paraître inoffensifs sont très importants pour Paul. »

L’absence de Byron et de Jonathan Drouin a coïncidé avec le début de la série de huit défaites du Tricolore (0-5-3). L’infirmerie a continué de se remplir lorsque les attaquants Jesperi Kotkaniemi et Matthew Peca, ainsi que le défenseur Victor Mete, les ont rejoints.

La polyvalence de Byron pourrait aider le Tricolore dans les prochaines semaines. « C’est un membre important de l’équipe, a rappelé Gallagher. Il peut jouer sur n’importe quel des quatre trios. Il a déjà été employé en avantage numérique, et il a un rôle clé en désavantage numérique. »

Pour leur part, Kotkaniemi (commotion cérébrale) et Mete (cheville) ont patiné avant le reste du groupe vendredi. Une décision devrait être prise samedi afin de savoir s’ils accompagneront ou non l’équipe lors de son voyage dans l’Ouest canadien avant le congé de Noël.

Du côté des Wings

Les Red Wings devraient aussi compter sur des renforts samedi. L’entraîneur-chef Jeff Blashill s’est dit optimiste de pouvoir compter sur les attaquants Anthony Mantha et Andreas Athanasiou face au Canadien. Mantha a raté les huit derniers matchs des siens en raison d’une blessure au bas du corps. En 25 rencontres cette saison, Mantha a récolté 12 buts et 11 aides.

De son côté, Athanasiou a été tenu à l’écart lors des deux dernières sorties des Wings en vertu d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée. Il a inscrit 5 buts et 10 aides en 29 parties cette saison.

Les Red Wings ont mis fin à une série de 12 défaites (0-10-2) jeudi en battant les Jets de Winnipeg 5-2. Pour sa part, le Canadien a remporté quatre de ses cinq derniers matchs.

« Nous savons à quel point notre long voyage sera difficile, et nous voulons partir en ayant de bonnes sensations », a dit Gallagher.

« Un samedi soir à domicile, après quelques jours de congé, il n’y a pas de raison de ne pas offrir notre meilleur hockey », a-t-il ajouté.