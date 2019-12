Le Canadien bat les Sénateurs 3-2 grâce à Chiarot en surtemps

Même si le Canadien a gaspillé une avance de deux buts en troisième période, mercredi soir au Centre Bell, les membres de la formation montréalaise avaient une belle raison de sourire puisque Cayden Primeau a gagné un premier match dans la LNH. Il a aidé son équipe à s’imposer 3-2 en prolongation face aux Sénateurs d’Ottawa.

Ben Chiarot a inscrit le but vainqueur après 1:11 de jeu en période supplémentaire, au terme d’une attaque à deux contre un avec Max Domi.

« En troisième période, [les Sénateurs] ont joué du bon hockey et nous étions peut-être un peu sur nos talons, mais Primeau a joué du gros hockey pour nous, a noté l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Nos défenseurs nous ont encore donné un bon match — [Shea] Weber et Chiarot nous en donnent beaucoup dernièrement. Et nous avons trouvé un moyen de gagner. »

Depuis sa série de huit revers, le Tricolore présente un dossier de 4-1-0 et a accordé seulement neuf buts.

Puisque le Canadien disputait un deuxième match en autant de soirs, Julien avait confié le filet à Primeau. Ce dernier a réussi 35 arrêts à sa deuxième sortie en carrière dans le circuit Bettman.

« [Primeau] n’a pas été nerveux en première période comme à son premier match, a noté Julien. Il était calme et a réussi de gros arrêts. Il y a eu quelques deux contre un, mais il s’est concentré sur le tireur et a fait les arrêts. » « Peu importe si nous le revoyons demain ou dans quelques années, il est voué à un bel avenir. »

Nick Cousins et Tomas Tatar ont aussi touché la cible pour le Canadien (15-11-6). Domi a amassé deux aides.

Brady Tkachuk a récolté un but et une aide pour les Sénateurs (13-17-2), tandis que Connor Brown a aussi fait mouche. Anders Nilsson a repoussé 26 lancers.

Cousins a ouvert la marque à 13:36 du premier vingt en marquant son deuxième but en avantage numérique en quatre rencontres. Posté devant le filet, il a dévié une belle remise de Domi dans l’objectif.

Le Canadien a obtenu quelques autres belles occasions de marquer en première période, sans toutefois en profiter.

Le jeu s’est animé lors du deuxième vingt, après une petite prise de bec entre Tkachuk et Weber.

Jeff Petry a atteint la barre transversale en avantage numérique, puis Primeau a brillé à l’autre bout de la patinoire, stoppant trois attaques en surnombre des Sénateurs.

Il n’en fallait pas plus pour que la foule scande le nom du gardien américain âgé de 20 ans.

Nilsson a aussi bien fait, frustrant Brendan Gallagher en échappée pendant la dernière minute de l’engagement.

Tatar a racheté son coéquipier en touchant la cible après 29 secondes de jeu en troisième période. Son tir du haut de l’enclave a dévié sur deux joueurs des Sénateurs avant de terminer son chemin dans le fond du filet.

Gallagher a toutefois écopé une bête punition quelques minutes plus tard et Tkachuk a relancé les Sénateurs à 4:30.

Les Sénateurs ont ensuite ramené tout le monde à la case départ avec 6:55 à faire en troisième période. Après deux dégagements refusés consécutifs du Canadien, Otto Leskinen s’est fait voler la rondelle dans le coin de son territoire par Tkachuk. Primeau a stoppé le tir initial, mais a offert le retour sur un plateau d’argent à Brown, qui a pu tirer dans une cage béante.

Nate Thompson a atteint la barre transversale tard en troisième période, alors que le Canadien était en infériorité numérique. Chiarot a finalement eu le dernier mot.

Rappelé en matinée du Rocket de Laval, l’attaquant Ryan Poehling a disputé un cinquième match avec le Canadien cette saison.

Le Canadien jouera un dernier match au Centre Bell en 2019 samedi, quand il accueillera les Red Wings de Detroit.

Le Tricolore s’envolera ensuite pour l’Ouest canadien, avant de passer le temps des Fêtes en Floride et en Caroline.

Échos de vestiaire

Cayden Primeau vit de beaux moments depuis son rappel du Rocket de Laval, il y a 10 jours. Il a apprécié l’appui de la foule, quand elle a scandé son nom en deuxième période, puis après la rencontre. « C’est fou. Il n’y a pas de mots pour décrire ces émotions, de ressentir cet appui. Je les entends, mais je me fais une fierté de ne pas me laisser emporter ou décourager. Je me concentre toujours sur le prochain tir. »

Ben Chiarot était heureux d’avoir joué les héros en prolongation. « C’était bien. Ils nous avaient battus en prolongation la dernière fois. C’est une belle revanche. [Le Centre Bell] est un endroit où il est toujours agréable de jouer. D’avoir marqué en prolongation, c’est encore plus spécial. »

Nick Cousins a donné crédit à Max Domi pour son but en avantage numérique en première période. « Nous avions parlé de ce jeu avant la rencontre. Max l’avait préparé. Il l’a bien exécuté. Je n’avais qu’à placer mon bâton sur la glace et je suis content que la rondelle soit rentrée. »