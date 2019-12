Un autre entraineur de la LNH congédié pour «conduite inappropriée»

Un autre entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey (LNH) est visé par des allégations de mauvaise conduite.

Les Stars de Dallas ont congédié Jim Montgomery pour « conduite inappropriée », mardi matin. L’équipe n’a pas précisé les faits qui lui sont reprochés.

En conséquence, Rick Bowness, qui était entraîneur adjoint depuis le 22 juin 2018, assumera dès maintenant les fonctions d’entraîneur-chef par intérim de la formation texane. Il sera épaulé par Derek Laxdal, qui agissait jusqu’ici à titre d’entraîneur-chef du club-école, les Stars du Texas.

Les Stars, 17-11-3, affrontent les Devils du New Jersey en soirée.

La décision a été confirmée par le directeur général de l’organisation, Jim Nill. « Les Stars de Dallas exigent que tous leurs employés agissent avec intégrité et qu’ils adoptent une conduite professionnelle pendant qu’ils sont à l’emploi ou qu’ils représentent l’organisation, a évoqué le d.g. par communiqué. Cette décision a été prise en raison de sa conduite inappropriée, qui ne reflète pas les valeurs des Stars de Dallas et de la LNH. »

Dans un point de presse tenu en matinée, Nill a dit avoir été mis au courant dimanche d’un geste commis par Montgomery et que la décision de le congédier a été prise à la suite d’une enquête interne et de discussions avec les avocats de l’organisation. Sans entrer dans les détails, Nill a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’un acte criminel et que cela ne touchait pas un joueur des éditions actuelle ou passées de l’équipe. Nill, qui a embauché Montgomery, a qualifié cet incident de « surprise totale » et a ajouté que la décision de le congédier a été « très difficile à prendre ».

Jim Montgomery n’a pas immédiatement répondu à un message de l’Associated Press.

Les Stars avaient nommé Montgomery entraîneur-chef en mai 2018. Il avait passé les cinq saisons précédentes dans les rangs universitaires américains, où il avait remporté le championnat de la NCAA en 2017. Il succédait alors à Ken Hitchcock, parti à la retraite.

« On ne s’attendait pas à cela aujourd’hui, a admis le capitaine Jamie Benn. Monty est un bon entraîneur et une bonne personne, c’est pourquoi celle-là est un peu plus difficile. J’avais une très bonne relation avec lui. Je ressens la même chose que lorsqu’un coéquipier est échangé ou que vous perdez un joueur de l’organisation. Ce n’est pas une bonne sensation. »

La LNH veille au grain

L’annonce du congédiement de Montgomery a été faite au lendemain d’une déclaration du commissaire Gary Bettman lors d’une rencontre du Bureau des gouverneurs de la ligue, indiquant que la LNH travaillera rapidement pour apporter des changements afin de mieux gérer les problèmes de conduite du personnel dans la foulée des incidents qui ont fait surface ces dernières semaines.

Le 29 novembre, Bill Peters a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Flames de Calgary, à la suite d’allégations disant qu’il aurait proféré des insultes racistes.

La controverse a fait surface quelques jours plus tôt, quand l’ancien joueur de la LNH, Akim Aliu, a révélé sur son compte Twitter qu’il a été victime de racisme en 2009-2010 lorsqu’il était dirigé par un ancien entraîneur avec les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine de hockey.

Aliu n’a pas mentionné le nom de Peters dans son gazouillis, mais il a utilisé le code d’aéroport « YYC » de Calgary pour parler de l’entraîneur en question. Il affirme qu’il a utilisé le mot commençant par « n » à son endroit à plusieurs reprises dans le vestiaire à sa première année parce qu’il n’appréciait pas ses choix musicaux.

Deux joueurs des IceHogs ont corroboré sa version des faits au réseau TSN.

Par la suite, l’ex-défenseur de la LNH Michal Jordan a allégué que Peters lui avait asséné un coup de pied, alors qu’ils faisaient partie de l’organisation des Hurricanes de la Caroline.

Peters a présenté des excuses dans une lettre adressée à Treliving, deux jours après le gazouillis d’Aliu. Les excuses ne mentionnaient pas Aliu, qui a publié sa propre déclaration sur Twitter, et qualifiant les excuses de « fausses, hypocrites et préoccupantes ».

Peters était un émule de l’ex-entraîneur des Maple Leafs de Toronto, Mike Babcock, lui aussi soupçonné de conduite inappropriée. Babcock a fait l’objet d’allégations selon lesquelles il aurait demandé à la recrue Mitch Marner en janvier 2017 de dresser une liste de ses coéquipiers, du plus travaillant au plus paresseux. Il l’aurait ensuite utilisée auprès des autres joueurs, contre Marner. Babcock a été congédié le 20 novembre.

Le congédiement de Montgomery ne serait pas lié à ce genre de comportement, a assuré une source à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat, puisque l’équipe n’a pas précisé les raisons qui ont mené à cette décision.