Le Canadien arrache un gain à New York

Un but de Nate Thompson à un peu plus d’une minute de la fin a offert une victoire de 2-1 au Canadien de Montréal, vendredi soir, chez les Rangers de New York. Le Tricolore avait ouvert la marque par Brendan Gallagher en première période, avant que Brendan Smith crée l’égalité en seconde. Il s’agissait d’un deuxième gain en trois rencontres pour le CH, après une séquence de huit défaites d’affilée. Le compte rendu complet est à lire sur nos plateformes numériques.