Primeau rappelé, Kinkaid au ballottage

Marc Bergevin croyait avoir déniché le gardien idéal en Keith Kinkaid pour alléger la charge de travail de Carey Price cette saison. Deux mois après le début de la campagne, le directeur général du Canadien de Montréal est de retour à la case départ.

Le Tricolore a soumis le nom de Kinkaid au ballottage, lundi, avant de rappeler le jeune gardien Cayden Primeau de son club-école, le Rocket de Laval, ainsi que l’attaquant Matthew Peca.

En six sorties cette saison, dont cinq départs, Kinkaid a compilé un dossier de 1-1-3 avec une moyenne de 4,24 et un taux d’efficacité de, 875. Il avait signé un contrat d’une saison et de 1,75 million $US, le 1er juillet dernier, en tant que joueur autonome.

« S’il n’est pas réclamé au ballottage, il aura l’occasion de jouer plus souvent à Laval, a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Il doit retrouver son synchronisme, son jeu. Ce que nous avons vu de lui, c’était bon, mais pas assez bon pour l’instant. Nous avons besoin d’un gardien à point. Ce n’était pas le cas présentement. »

Primeau, qui est âgé de 20 ans, en est à sa première campagne dans le hockey professionnel. En 12 matchs avec le Rocket, le choix de septième tour, 199e au total, en 2017 affiche un dossier de 7-4-1 avec une moyenne de 2,58 et un taux d’efficacité de, 910.

D’une certaine manière, Kinkaid a payé pour les insuccès de l’ensemble de l’équipe, qui a perdu ses huit derniers matchs. Kinkaid avait pourtant récolté deux des trois points du Tricolore au cours de cette séquence.

« Depuis que je suis ici, quand nous ne répondons pas aux attentes, il se produit un changement, a noté l’attaquant Brendan Gallagher. C’est la réalité de la LNH et du marché de Montréal. Si les joueurs veulent rester ensemble, conserver le même groupe, c’est à eux d’obtenir les résultats. »

Le Canadien a aussi annoncé que le défenseur Victor Mete s’absentera pour une période d’au moins deux semaines en raison d’une blessure à une cheville.