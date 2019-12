MacLennan se pare de bronze en trampoline

Tokyo — L’Ontarienne Rosie MacLennan a remporté la médaille de bronze de la compétition individuelle de trampoline, dimanche, en conclusion des Championnats du monde. La médaillée d’or des Jeux olympiques de Londres, en 2012, et de Rio a complété l’épreuve avec un score de 54,820. Les Japonaises Mori Hikaru (55,860) et Chisato Doihata (55,225) ont accaparé les deux plus hautes marches du podium. MacLennan, originaire de King City, était championne en titre. Samantha Smith, de Vancouver, a terminé en septième position, tandis que la délégation canadienne s’est classée quatrième au concours général par équipe. Le Canada a terminé les Mondiaux avec trois médailles de bronze et une qualification en vue de l’épreuve féminine de trampoline des prochains JO.