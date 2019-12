Autre médaille d’or pour Boutin sur courte piste

Nagoya — La Québécoise Kim Boutin a continué sa domination sur 500 mètres en patinage de vitesse courte piste, remportant l’épreuve de la Coupe du monde de Nagoya, dimanche. L’athlète de Sherbrooke a pris l’avance dès le départ et n’a jamais été rattrapée. Elle a devancé l’Italienne Arianna Fontana et la Sud-Coréenne Ji Yoo Kim. Boutin a remporté chacune des épreuves de 500 m auxquelles elle a pris part cette saison et elle occupe le sommet du classement général de la Coupe du monde dans cette distance. Par ailleurs, Courtney Sarault, de Moncton, a gagné une deuxième médaille individuelle cette saison, se classant deuxième du 1500 mètres. Boutin et Sarault ont ensuite uni leurs efforts à ceux de Danaé Blais et d’Alyson Charles pour décrocher la médaille d’argent du relais féminin.