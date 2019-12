McDavid et Makar sont récompensés pour leur rendement en novembre

New York — Le centre Connor McDavid et le défenseur Cale Makar, parmi les joueurs recrues, ont été élus premières étoiles du mois de novembre dans la Ligue nationale de hockey. McDavid, le pilier et capitaine des Oilers d’Edmonton, a dominé au chapitre des buts (13), des points (26), des buts en avantage numérique (6) et des points en avantage numérique (11) en 14 matchs. Ses performances lui ont permis de devancer Nathan MacKinnon, de l’Avalanche du Colorado, et Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago. Makar, un coéquipier de MacKinnon, est devenu le cinquième défenseur recrue dans l’histoire à marquer au moins sept buts lors du même mois. Brian Leetch, en 1989, avait été le dernier à accomplir pareil tour de force, avec les Rangers de New York.