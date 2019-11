La LNH enquête sur les allégations d’insulte raciste de l’entraîneur des Flames

Le directeur général Brad Treliving des Flames de Calgary a précisé que l’entraîneur Bill Peters demeure à son poste, mais qu’il n’est pas certain s’il sera derrière le banc de l’équipe lors du prochain match.

Les Flames et la LNH enquêtent sur de récentes allégations selon lesquelles Peters aurait adressé des insultes à caractère raciste à un joueur il y a 10 ans, lorsqu’ils étaient dans les rangs mineurs.

L’ancien défenseur de la LNH Akim Aliu, né au Nigeria avant de s’installer au Canada, a révélé dans un gazouillis, lundi soir, que Peters a utilisé plusieurs fois le mot commençant par « n » envers lui dans le vestiaire à sa première année.

Aliu, âgé de 30 ans, n’a jamais mentionné Peters par son nom, mais il a fait référence au code de l’aéroport « YYC » de Calgary dans son message au sujet de l’entraîneur présumé impliqué dans l’affaire.

« Le comportement allégué est répugnant et inacceptable, a fait savoir la LNH dans un communiqué. Nous n’aurons pas d’autres commentaires jusqu’à ce que nous ayons eu l’occasion d’examiner la question de manière plus approfondie. »

Le directeur général des Flames, Brad Treliving, s’est adressé aux médias lundi, lorsqu’il a été mis au courant du gazouillis, et a déclaré qu’il avait l’intention de parler à Peters avant de faire tout commentaire à ce sujet.

L’accusation a été lancée alors que les Flames affrontaient les Penguins à Pittsburgh. Peters n’était pas disponible pour commenter l’affaire après le match.

Les Flames doivent s’entraîner à Buffalo mardi avant un match contre les Sabres, mercredi.

Élève de Babcock

« Je n’ai pas eu l’occasion de m’asseoir avec Bill ou d’en parler à l’interne et d’aller au fond des choses, a dit Treliving à la presse. Je dirais que nous prenons cette question très au sérieux et que, jusqu’à ce que nous ayons l’occasion d’en parler à l’interne, nous voulons au moins vous informer que nous sommes au courant. »

Cette sortie d’Aliu survient dans la foulée d’informations à propos des tactiques controversées utilisées par Mike Babcock, qui a été congédié par les Maple Leafs de Toronto la semaine dernière.

Peters a été l’un des assistants de Babcock pendant deux saisons à la fin des années 1990 avec les Chiefs de Spokane de la Ligue de l’Ouest.

Peters a accepté le poste d’entraîneur-chef à Rockford en 2008-2009, passant trois saisons avec les IceHogs avant de rejoindre Babcock en tant qu’adjoint avec les Red Wings de Detroit en 2011.

Aliu a écrit ceci dans son gazouillis : « Ce n’est pas très étonnant ce que nous entendons à propos de Babcock. La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, le même genre de comportement avec son protégé à YYC. Il a utilisé plusieurs fois le mot commençant par “n” envers moi dans le vestiaire à ma première année, parce qu’il n’aimait pas mon choix de musique. »

Aliu, qui a joué 14 matchs pour les Solar Bears d’Orlando dans l’ECL en 2018-2019, a disputé 48 matchs avec Peters et les IceHogs de la Ligue américaine de hockey en 2009-2010 et 13 autres avec le Walleye de Toledo de l’ECL.

Les IceHogs sont le club-école des Blackhawks de Chicago dans la LAH. En 2007, Aliu avait été réclamé au 56e rang de la Ligue de hockey de l’Ontario.

Au moment du prétendu incident, John McDonough était président des Blackhawks, tandis que Stan Bowman était le directeur général.

Aliu a ajouté : « Le premier à… admettre que je me suis rebellé contre lui. Et au lieu de remédier à la situation, il a écrit une lettre à John McDonough et à Stan Bowman pour qu’il me renvoie dans la ECHL. »

Aliu a disputé sept matchs en carrière dans la LNH, tous avec les Flames entre 2011 et 2013.