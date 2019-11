Le Canada se qualifie pour la finale de la Coupe Davis en battant la Russie

Le Canada a défait la Russie 2-1 en demi-finale de la Coupe Davis, samedi, ce qui pourrait lui permettre de remporter la prestigieuse compétition de tennis masculin par équipes pour la première fois de son histoire.



Vasek Pospisil, de Vancouver, et Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, ont remporté le match de double ultime 6-3, 3-6, 7-6 (5) à la ’Caja Magica’.



Le Canada affrontera en finale dimanche le pays vainqueur de l’autre demi-finale entre le Royaume-Uni et l’Espagne.



La Russie avait pris les devants 1-0 dans cet affrontement à la suite de la victoire de 6-4, 6-4 d’Andrey Rublev contre Vasek Pospisil dans le premier match de simple, mais Denis Shapovalov a ramené les deux équipes à la case départ en disposant de Karen Khachanov 6-4, 4-6, 6-4 quelques heures plus tard.



En double, les représentants de l’unifolié tiraient de l’arrière 3-0 lors du bris d’égalité de la manche ultime, mais ils sont venus de l’arrière et ont converti leur deuxième balle de match.



Pour sa part, la Russie, double championne de la compétition, tentait d’accéder à la finale pour la première fois en 12 ans.