Patinage : le Canada obtient encore le bronze sur longue piste

TOMASZOW MAZOWIECKI — L’équipe canadienne de sprint par équipes masculin est montée sur le podium pour la deuxième fois en autant de compétitions, vendredi, après avoir décroché la médaille de bronze à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Tomaszow Mazowiecki. La formation canadienne, représentée par Alex Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, Laurent Dubreuil, de Lévis, et David La Rue, de Montréal, a terminé l’épreuve en 1 min 20,966 s. Les Pays-Bas l’ont emporté après avoir devancé la Chine de 0,78 seconde, et le Canada de 0,90 seconde. La semaine dernière à Minsk, au Bélarus, Boisvert-Lacroix, Dubreuil et La Rue avaient aussi obtenu le bronze, derrière les Pays-Bas et la Chine, dans l’ordre. La Coupe du monde de Tomaszow Mazowiecki se poursuivra jusqu’à dimanche.