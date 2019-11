Le Canada affrontera la Russie en demi-finale de la Coupe Davis

MADRID — Novak Djokovic a joué en simple et en double vendredi, mais ça n’a pas été suffisant pour empêcher la Serbie de plier l’échine 2-1 devant la Russie en quarts de finale de la Coupe Davis. Djokovic a pris la mesure de Karen Khachanov 6-3, 6-3 dans le deuxième match de simple pour créer l’égalité 1-1, puis il est retourné sur le court environ 30 minutes plus tard avec son compatriote Viktor Troicki pour le match de double décisif. Les Serbes se sont inclinés 4-6, 6-4, 7-6 (8) devant Khachanov et Andrey Rublev, après avoir notamment laissé filer trois balles de match. Rublev avait donné les devants à la Russie en l’emportant sèchement 6-1, 6-2 contre Filip Krajinovic dans le premier match de simple. Ce résultat a propulsé la Russie dans le carré d’as de la Coupe Davis pour la première fois depuis 2008. Les Russes croiseront le fer avec le Canada, qui a évincé l’Australie jeudi. La Russie convoite sa troisième coupe Davis, et sa première depuis 2006. La Serbie, championne du tournoi en 2010, tentait d’accéder aux demi-finales pour la première fois depuis 2017, alors qu’elle s’était inclinée devant l’éventuelle championne, la France.