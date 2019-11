CLEVELAND — La saison de Myles Garrett est terminée après que la NFL a maintenu en appel la suspension indéfinie de l’ailier défensif étoile des Browns de Cleveland, jeudi. Garrett sera suspendu pour les six derniers matchs du calendrier ordinaire et les éliminatoires pour avoir asséné un violent coup de casque protecteur à la tête du quart des Steelers de Pittsburgh Mason Rudolph dans les dernières secondes du match de la semaine dernière. Mercredi, Garrett a plaidé sa cause devant l’ex-joueur James Thrash dans l’espoir de réduire la sanction, qui ébranlera la saison des Browns et ternira sa carrière. Thrash a déterminé que la punition imposée à Garrett était méritée, ce qui signifie qu’il ne sera pas de retour sur le terrain avant 2020 — au plus tôt. En plus de purger cette suspension historique, Garrett devra aussi rencontrer le commissaire Goodell avant de pouvoir effectuer son retour au jeu. D’autre part, Thrash a réduit la suspension du centre des Steelers Maurkice Pouncey de trois à deux matchs pour avoir asséné des coups de poing et de pied à Garrett après son agression aux dépens de Rudolph.