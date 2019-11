Pospisil créé la surprise en offrant au Canada une première victoire à la Coupe Davis

Le Canadien Vasek Pospisil a créé la surprise en lever de rideau des finales de la Coupe Davis. Pospisil, appelé à remplacer au pied levé Félix Auger-Aliassime qui se rétablit d’une blessure à la cheville, a défait l’Italien Fabio Fognini 7-6 (5), 7-5 lors du premier match de la confrontation trois-de-cinq.

Classé au 150e rang mondial après avoir raté la moitié de la saison en raison d’une opération au dos, Pospisil faisait figure de grand négligé contre Fognini, qui occupe le 12e rang mondial.

Denis Shapovalov, le Canadien le mieux classé au pays, affronte Matteo Berrettini lors du deuxième simple de la journée.

Plus tard, Pospisil et Shapovalov vont faire équipe en double pour affronter Simone Bolelli et Lorenzo Sonego.

Le Canada, les États-Unis et l’Italie évoluent au sein du groupe F. Le Canada a rendez-vous avec les États-Unis demain.

Les gagnants de chacun des six groupes et les deux autres meilleures équipes accéderont aux quarts de finale.

Le capitaine de l’équipe canadienne Frank Dancevic a décidé d’accorder un repos supplémentaire à Auger-Aliassime car il n’a pas eu suffisamment de temps pour se préparer à la suite de sa blessure à la cheville subie le mois dernier. On pourrait toutefois faire appel à lui plus tard cette semaine.