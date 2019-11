À la barre de l’Impact, Thierry Henry prend un nouveau départ

Thierry Henry considère son arrivée à Montréal au poste d’entraîneur-chef de l’Impact comme un nouveau départ pour lui.



L’ancien international français est conscient que sa réputation le précède et que les attentes sont élevées en vue de la prochaine saison. Il prévient toutefois qu’on ne construit pas un héritage en quelques mois et il entend mettre tous les efforts nécessaires pour aider l’Impact à aller dans la bonne direction.



« J’ai un nouveau départ [...] et il va falloir travailler dur et être patient. Mais on sait qu’on veut faire », a révélé Henry, lundi matin, alors qu’il était présenté officiellement à la presse.

« Je sais que j’ai un vécu, mais ça fait partie du passé. Ce n’est pas mon histoire, mais celle du club qui est plus importante. »



L’Impact lui a offert une entente de deux ans, assortie d’une option pour 2022, jeudi dernier.



Sa plus récente expérience comme entraîneur a tourné court puisque l’AS Monaco a coupé les ponts avec lui seulement trois mois après sa nomination, en janvier dernier. Il soutient avoir beaucoup appris de cette expérience et qu’elle lui sera utile à Montréal.



« À Monaco, j’ai beaucoup appris à mon sujet. Tout le monde peut trébucher. Mais il faut savoir se relever. »



L’Impact était sans entraîneur-chef depuis que l’équipe a annoncé le mois dernier que Wilmer Cabrera ne serait pas de retour la saison prochaine. Le Colombien s’était joint à la formation le 21 août dernier, après le congédiement de Rémi Garde.



La formation montréalaise a raté les séries éliminatoires pour une troisième année d’affilée en 2019, se contentant du neuvième rang dans l’Association Est.