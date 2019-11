Verstappen remporte le Grand Prix du Brésil

Sao Paulo — Max Verstappen est arrivé premier au Grand Prix de Formule 1 du Brésil pour la huitième victoire de sa carrière, dimanche. La course s’est mal terminée pour le sextuple champion Lewis Hamiton, de Mercedes, qui a provoqué un tête-à-queue de la Red Bull d’Alexander Albon. Une pénalité de cinq secondes a fait passer le Britannique de la troisième à la septième place et permis à Carlos Sainz (McLaren) de gagner le troisième rang après avoir pris le départ de la 20e case. La performance de Vestappen lui a permis de se hisser au troisième rang du Championnat des pilotes, déjà gagné par Hamilton. Le Néerlandais détient une avance de 11 points sur Charles Leclerc avec une seule course au programme, à Abou Dhabi. Le Québécois Lance Stroll a dû se contenter de la 19e place. Le Français Pierre Gasly, sur Toro Rosso, a fini deuxième pour son premier podium en Formule 1.