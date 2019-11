Orr défend Cherry

Le légendaire défenseur Bobby Orr a fustigé le réseau Sportsnet pour avoir congédié Don Cherry. Dans un entretien accordé à la station de radio de Boston WEEI, Orr a qualifié la décision de limoger l’ex-entraîneur des Bruins d’« irrespectueuse ». « Je connais “Grapes” mieux que quiconque, a dit Orr. Il n’est pas un intolérant et n’est pas raciste. C’est l’un des hommes les plus aimables et généreux que je connaisse. C’est une autre époque, j’imagine. La liberté de parole n’a plus d’importance. » Sportsnet a évincé Cherry lundi après qu’il eut fait des commentaires controversés lors de l’émission Hockey Night in Canada. Cherry semblait alors critiquer les immigrants qui ne portaient pas le coquelicot, porté pendant la période du Souvenir pour honorer ceux qui sont morts en service pour le Canada. Le controversé commentateur a utilisé les mots « vous autres », mais a nié qu’il visait spécifiquement les minorités visibles.