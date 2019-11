La Slovaque Dominika Cibulkova prend sa retraite du tennis

Londres — Dominika Cibulkova a annoncé qu’elle range définitivement sa raquette. La Slovaque de 30 ans, finaliste des Internationaux d’Australie en 2014 et victorieuse des Finales de la WTA en 2016, a confirmé sa retraite. Le président de la WTA, Micky Lawler, a salué « l’extraordinaire finesse et rapidité sur le terrain » de Cibulkova. Exceptionnellement petite pour une joueuse de tennis professionnelle à cinq pieds trois, Cibulkova n’a jamais remporté un autre titre sur le circuit après les Finales de la WTA en 2016 et a disputé son dernier match à Roland-Garros en mai, s’inclinant face à Aryna Sabalenka. Elle possède une académie de tennis et une organisation caritative visant à aider les athlètes slovaques à s’adapter à la vie après le sport de haut niveau.