Don Cherry congédié

Il aura fallu une énième controverse pour que tombe Don Cherry. Une nouvelle frasque du commentateur sportif, cette fois sur les immigrants canadiens portant trop peu le coquelicot du jour du Souvenir, aura causé son congédiement des ondes du réseau Sportsnet, a affirmé le réseau dans un communiqué.



Samedi, l’ancien entraîneur de la Ligue nationale de hockey aux tenues toujours colorées s’est plaint de voir trop peu d’immigrants porter des coquelicots, des propos qui ont rapidement suscité l’indignation de plusieurs auditeurs, internautes et personnalités publiques et politiques.



Les mots de M. Cherry ont mené aux excuses du président de Sportsnet, Bart Yabsley. Ce dernier avait jugé la déclaration de Cherry comme étant offensante et discriminatoire.

Lundi après-midi, le réseau avait donc rompu ses liens d’affaires avec M. Cherry.