Les Sounders sacrés champions de la MLS

Seattle — Kelvin Leerdam, Victor Rodriguez et Raul Ruidiaz ont marqué en deuxième demie et les Sounders de Seattle ont été sacrés champions de la MLS pour une deuxième fois en quatre ans à la suite d’une victoire de 3-1 en finale contre le Toronto FC, dimanche. Les Sounders ont été opportunistes, marquant le premier but, et ils ont ensuite poursuivi leur élan. Le Toronto FC a inscrit son seul but lors des arrêts de jeu. Il s’agissait du troisième duel en finale de la Coupe MLS en quatre ans pour ces deux équipes. Les Sounders avaient vaincu les Torontois à leur conquête précédente, en 2016, mais le TFC s’était vengé en 2017. La formation de Seattle a rejoint le Dynamo de Houston, le Sporting de Kansas City et les Earthquakes de San Jose avec deux conquêtes de la coupe MLS.