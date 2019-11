Tennis: la France s’empare de la Fed Cup

Perth — Kristina Mladenovic a servi de source d’inspiration et la France a mis la main sur la Fed Cup après une victoire serrée de 3-2 contre l’Australie en finale, dimanche. Mladenovic a fait équipe avec Caroline Garcia pour vaincre Ashleigh Barty et Samantha Stosur 6-4, 6-3 lors du décisif match de double au Perth Arena. Elle a fourni un effort herculéen après avoir causé la surprise plus tôt dans la journée en battant Barty, no 1 mondiale, lors d’un match à suspense qui a permis à la France de prendre les devants 2-1. La saison remarquable de Barty, victorieuse à Roland-Garros, s’est ainsi conclue sur une note décevante une semaine après sa victoire historique aux finales de la WTA.