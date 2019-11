Patinage artistique: deux médailles de bronze pour le Canada à la Coupe de Chine

Les duos canadiens formés de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen, en danse, et de Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau, en couple, ont remporté des médailles de bronze pour conclure la Coupe de Chine, quatrième étape du Grand Prix de l’Union internationale de patinage (UIP).

En danse, Fournier Beaudry et Sorensen ont mérité leur deuxième médaille de bronze sur le circuit grâce à un score final de 190,74. Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont remporté l’or avec un total de 209,90, comparativement à une note de 208,55 pour les Américains Madison Chock et Evan Bates.

« Aujourd’hui nous avons eu un programme un peu difficile, a dit Sorensen. C’est vraiment un témoignage de la qualité de notre entraînement que nous ayons pu terminer troisièmes. Nous en sommes vraiment heureux. »

En couple, Ilyushechkina et Bilodeau, cinquièmes il y a deux semaines au Skate Canada International, ont accédé au podium grâce à une note de 190,74.

« C’était définitivement un de nos programmes les plus difficiles, a dit Ilyushechkina, de Toronto. Nous sommes heureux de nous être battus pour chaque élément, mais il y a encore beaucoup de points laissés sur la table. »

C’était un premier Grand Prix pour le couple qui a uni ses forces le printemps dernier.

« Nous avons présenté de bonnes performances ici en tenant compte de tout, a dit Bilodeau, de Trois-Pistoles. C’était notre première compétition en Asie et notre troisième en un mois et demi. Donc ce fut une période pas mal intense. »

Les deux premières places sont allées à des tandems venant de la Chine. Wenjing Sui et Cong Han ont récolté l’or avec une note de 228,37, loin devant Cheng Peng et Yang Jin, à 199,97.

Chez les hommes, l’Albertain Keegan Messing a réalisé la troisième performance du programme libre pour grimper jusqu’au quatrième échelon au classement final, avec un total de 237,36.

« Mon programme libre en est un difficile pour moi », a dit Messing, qui se classait cinquième après le programme court, vendredi.

« Aller sur la glace et le patiner comme je l’ai fait, cela m’enlève de la pression et je me sens comme je peux être vraiment heureux en repartant d’ici maintenant. »

Là encore, la Chine a réalisé un doublé avec la victoire de Boyan Jin, grâce un score cumulatif de 261,53, devant Han Yan, détenteur d’une note de 249,45. L’Italien Matteo Rizzo a pris le troisième rang, avec un score de 241,88.

La cinquième étape du circuit amènera les patineurs à Moscou, vendredi et samedi.