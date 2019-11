Toronto termine sa préparation pour la finale de la MLS

Même s’il n’est peut-être pas nécessaire d’être insomniaque à Seattle, le Toronto FC devra être matinal, dimanche, pour la finale de la MLS, dont le coup d’envoi sera donné à midi (15 h dans l’Est) au CenturyLink Field.

Et ce n’est pas arrivé très souvent cette année que l’équipe torontoise dispute un match à une heure aussi hâtive.

Toronto a entrepris la saison régulière avec un match à 13 h à Philadelphie, le 2 mars, et en a disputé quatre autres à 15 h, dont le dernier remonte au 18 mai à Salt Lake City. Le club torontois a également connu cinq débuts de match à 16 h ou 17 h et un autre à 18 h.

En tout, 23 des 34 matchs en saison régulière du TFC ont débuté à 19 h ou plus tard.

Toronto devait amorcer les éliminatoires à domicile face au D.C. United, le 19 octobre, à midi (heure de l’Est). Mais le président Bill Manning, après consultation avec la ligue et ses partenaires de télédiffusion, a réussi à retarder le début du match à 18 h.

Le coup d’envoi du seul match que Toronto a disputé en saison régulière à Seattle cette année a été donné à 13 h (16 h dans l’Est). Les Sounders l’ont gagné 3-2.

« Tout va vite et, à certains égards, ce n’est peut-être pas la pire chose, car vous n’avez pas à attendre toute la journée, a poursuivi Vanney au sujet de l’heure matinale du match. Dès le moment où vous vous réveillez et après la routine du repas d’avant-match, vous êtes déjà dans l’autobus, vous allez au stade et, avant de vous en rendre compte, le match commence.

Le TFC fera le déplacement dans le nord-ouest de la côte du Pacifique, jeudi, en partie pour échapper à toute l’attention suscitée pendant la semaine de la finale de la MLS.

Les Sounders ont disputé six matchs à domicile en saison régulière et en éliminatoires à 13 h locales ou plus tôt. Ils sont invaincus (4-0-2) dans ces circonstances.

Le TFC a une fiche de 2-5-1 en carrière à Seattle.

La météo prévoit des averses et une température de 12 degrés Celsius dimanche. Plus de 69 000 spectateurs, une salle comble, sont attendus pour le match.