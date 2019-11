Le CIO promet 10 millions supplémentaires pour la lutte antidopage

Le nouveau grand patron de l’Agence mondiale antidopage a exigé plus d’argent. Le Comité international olympique lui a dit oui.

Le président du CIO, Thomas Bach, a promis 10 millions de dollars américains pour lutter contre le dopage dans le sport, dont la moitié serait consacrée au stockage d’échantillons des contrôles effectués avant les Jeux olympiques pendant 10 ans et l’autre moitié aux enquêtes et à la recherche.

Il s’agit d’une bonne entrée en matière pour Witold Banka, le nouveau président de l’AMA, qui, après avoir pris la parole à la suite de la présentation de Bach pendant une conférence mondiale antidopage mardi, a promis qu’il ne tolérerait ni la tricherie ni les manipulations. « Le nouvel avenir de l’antidopage commence aujourd’hui », a affirmé Banka.

Il a ensuite invité les dirigeants sportifs, les gouvernements et les entreprises privées à contribuer à une cause qu’il a présentée comme étant massivement sous-financée.

« Il est ridicule qu’une organisation dotée du statut d’organisme de réglementation mondial dispose d’un budget inférieur à 40 millions de dollars, a noté Banka. Un club de football moyen a un budget plus important. »

La moitié du budget annuel d’environ 40 millions de dollars de l’AMA provient du mouvement olympique et l’injection par le CIO d’une nouvelle contribution de 10 millions est considérable.

Des centaines d’échantillons des Jeux olympiques de Pékin et de Londres ont déjà été réanalysés, ce qui a permis de révéler au moins 123 contrôles positifs. Bach a déclaré qu’il en coûterait environ 5 millions pour construire un centre de stockage similaire pour les échantillons déjà testés. « Cela ajouterait beaucoup au facteur de dissuasion, en particulier combiné aux nouvelles méthodes de contrôle développées ces dernières années », a ajouté Bach.

Scandale russe

Banka sera officiellement élue pour remplacer Craig Reedie plus tard cette semaine lors de la réunion du conseil d’administration de l’AMA. Il sera sous haute surveillance, alors que l’AMA doit composer avec une affaire de tricherie en Russie.

La Russie répond actuellement à des questions sur la manipulation des données de son laboratoire de Moscou utilisées pour sanctionner des dizaines de cas de dopage. Une décision sur le sort de l’agence antidopage du pays est attendue le mois prochain.

« Nous ne pouvons pas garder nos athlètes dans cette situation pendant une aussi longue période, a déclaré Yuri Ganus, responsable de l’agence antidopage russe. Nous vivons cette crise depuis cinq ans, et elle est malheureusement devenue encore pire et plus profonde maintenant. »